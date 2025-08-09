 Darwin Núñez es nuevo jugador del Al Hilal
Deportes

Darwin Núñez abandona el Liverpool y es nuevo jugador del Al Hilal

El uruguayo Darwin Núñez es nuevo jugador del Al Hilal, que pagó 53 millones de euros al Liverpool para cerrar el traspaso.

Compartir:
Darwin Núñez es nuevo jugador del Al Hilal - Al Hilal
Darwin Núñez es nuevo jugador del Al Hilal / FOTO: Al Hilal

El Liverpool y el Al Hilal han cerrado un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 46 millones de libras (53 millones de euros). El atacante, que llegó procedente del Benfica en 2022 por 64 millones de libras —una cifra que podía alcanzar los 85 en variables que no se cumplieron—, pone fin a su etapa en Anfield después de tres temporadas marcadas por la irregularidad. Pese a las expectativas generadas a su llegada, Núñez no logró consolidarse como el ‘nueve’ de referencia que buscaba el club inglés.

En sus tres campañas con los ‘Reds’, el delantero disputó 143 encuentros y anotó 40 goles, sin llegar a superar la barrera de los once tantos en ninguna temporada de Premier League. Su salida, que ya se vislumbraba desde el mercado invernal pasado, permite al Liverpool obtener liquidez en un verano de intensa actividad en los despachos, con inversiones cercanas a los 300 millones de euros en incorporaciones como Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Darwin Núñez no alcanzó su mejor nivel en el Liverpool

El capítulo de ventas también ha sido importante para el conjunto dirigido por Arne Slot, que ha recaudado 200 millones de euros con salidas destacadas como las de Luis Díaz, Jarrell Quansah, Caoimhim Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton y, finalmente, Darwin Núñez. Con las cuentas saneadas, el Liverpool mantiene su objetivo prioritario en el mercado: cerrar la llegada del sueco Alexander Isak, por quien ya han ofrecido más de 120 millones de euros, aunque el Newcastle, por ahora, se muestra firme en su negativa.

El destino de Núñez también deja un matiz llamativo fuera de lo puramente deportivo. El fondo de inversión saudí PIF, propietario del Al Hilal, también controla al Newcastle, club que podría ser protagonista indirecto en la operación Isak. De esta forma, el uruguayo se une a la lista de figuras internacionales que dan el salto a la Saudi Pro League, una liga que continúa reforzándose con estrellas de renombre en su apuesta por ganar protagonismo en el fútbol mundial.

Foto embed
Celebración de Darwin Núñez en el partido entre Liverpool vs. Aston Villa -

En Portada

Municipalidad de Guatemala habilita parqueos gratuitos para visitantes de la Feria de Jocotenangot
Nacionales

Municipalidad de Guatemala habilita parqueos gratuitos para visitantes de la Feria de Jocotenango

09:31 AM, Ago 09
Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su controlt
Internacionales

Trump anunciará el lunes medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su control

10:29 AM, Ago 09
Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenast
Nacionales

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

12:42 PM, Ago 09
Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la Vuelta a Burgos 2025

11:20 AM, Ago 09

Temas

Guatemala#liganacionalSismosFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecovideo viralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos