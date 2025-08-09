Darwin Núñez es nuevo jugador del Al Hilal

El Liverpool y el Al Hilal han cerrado un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 46 millones de libras (53 millones de euros). El atacante, que llegó procedente del Benfica en 2022 por 64 millones de libras —una cifra que podía alcanzar los 85 en variables que no se cumplieron—, pone fin a su etapa en Anfield después de tres temporadas marcadas por la irregularidad. Pese a las expectativas generadas a su llegada, Núñez no logró consolidarse como el ‘nueve’ de referencia que buscaba el club inglés.
En sus tres campañas con los ‘Reds’, el delantero disputó 143 encuentros y anotó 40 goles, sin llegar a superar la barrera de los once tantos en ninguna temporada de Premier League. Su salida, que ya se vislumbraba desde el mercado invernal pasado, permite al Liverpool obtener liquidez en un verano de intensa actividad en los despachos, con inversiones cercanas a los 300 millones de euros en incorporaciones como Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.
Darwin Núñez no alcanzó su mejor nivel en el Liverpool
El capítulo de ventas también ha sido importante para el conjunto dirigido por Arne Slot, que ha recaudado 200 millones de euros con salidas destacadas como las de Luis Díaz, Jarrell Quansah, Caoimhim Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton y, finalmente, Darwin Núñez. Con las cuentas saneadas, el Liverpool mantiene su objetivo prioritario en el mercado: cerrar la llegada del sueco Alexander Isak, por quien ya han ofrecido más de 120 millones de euros, aunque el Newcastle, por ahora, se muestra firme en su negativa.
El destino de Núñez también deja un matiz llamativo fuera de lo puramente deportivo. El fondo de inversión saudí PIF, propietario del Al Hilal, también controla al Newcastle, club que podría ser protagonista indirecto en la operación Isak. De esta forma, el uruguayo se une a la lista de figuras internacionales que dan el salto a la Saudi Pro League, una liga que continúa reforzándose con estrellas de renombre en su apuesta por ganar protagonismo en el fútbol mundial.