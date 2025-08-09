Barcelona envía informe de Ter Stegen, espera el visto bueno

El FC Barcelona ha remitido oficialmente a LaLiga el informe médico sobre la lesión de Marc-André ter Stegen, después de que el portero alemán se retractara y firmara el documento, trámite imprescindible para su tramitación. Según informó una fuente del club a EFE, el envío se realizó este viernes por la noche, paso clave para que la Comisión Médica de LaLiga pueda evaluar la baja y determinar los plazos de recuperación. Este movimiento es determinante para que Joan Garcia pueda ser inscrito y estar disponible en el debut liguero del Barcelona ante el Mallorca, previsto para el próximo sábado en Son Moix.
La Comisión Médica, integrada por reconocidos especialistas en traumatología, emitirá su veredicto en un plazo aproximado de 24 horas. En caso de que se confirme que Ter Stegen estará fuera de los terrenos de juego durante cuatro meses, el club podrá utilizar hasta el 50 % de su salario para nuevas inscripciones. Si la baja se prolonga por más tiempo, el porcentaje podría aumentar hasta el 80 %, dando un margen más amplio para reforzar la plantilla y registrar a nuevos futbolistas.
El escenario del Barcelona
Este escenario no solo facilitaría la inscripción de Joan Garcia, sino también la de Marcus Rashford, quien podría ser registrado una vez que la comisión dé luz verde al informe. A ello se suma el impacto de la salida de Íñigo Martínez rumbo al Al-Nassr saudí, que libera una parte importante de masa salarial. Gracias a este ahorro, el Barcelona podría inscribir al guardameta Wojciech Szczesny y al defensa Gerard Martín, recientemente renovado y ahora con ficha del primer equipo.
La operación también podría destrabar la salida de Iñaki Peña, meta con el que Hansi Flick no cuenta y que hasta ahora no podía abandonar el club debido a que él y Ter Stegen eran los únicos porteros inscritos. Con el movimiento realizado, todas las partes salen beneficiadas: el Barcelona amplía sus opciones en el mercado, varios jugadores podrán ser registrados y Ter Stegen, quien había sido expedientado y despojado de la capitanía, dispondrá de un tiempo más tranquilo para recuperarse, afrontando con serenidad el resto de la temporada y con la posibilidad de volver a ejercer como uno de los líderes del equipo.