El MK Dons de Méndez-Laing logra su primer triunfo

El MK Dons, equipo en el que milita el guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, consiguió su primer triunfo de la temporada en la EFL League Two de Inglaterra, tras vencer 0-2 al Barrow como visitante. Este resultado representa un paso importante para el equipo en el inicio de la campaña, mostrando mejoría tras un debut irregular. La victoria se gestó en la segunda mitad del encuentro, luego de que ambos equipos no lograran abrir el marcador durante los primeros 45 minutos.
El gol que abrió el marcador llegó al minuto 73 gracias a Alex Gilbey, capitán del MK Dons, quien definió con precisión para poner el 0-1. Solo ocho minutos después, el escocés Callum Paterson amplió la ventaja al 81', sellando así la victoria visitante. El equipo mostró solidez defensiva y eficacia en el ataque durante la segunda mitad, lo que fue clave para llevarse los tres puntos.
Los números de Nathaniel Méndez-Laing
Nathaniel Méndez-Laing tuvo una participación destacada durante los 78 minutos que estuvo en el campo. Aunque no anotó ni asistió, el guatemalteco generó peligro con dos tiros a puerta, uno de ellos bloqueado, y completó con éxito un regate. Su presencia en el ataque se vio reflejada también en los 52 toques, con un 78% de pases acertados y siete centros, aunque solo uno fue preciso. Defensivamente, Méndez-Laing aportó con cuatro despejes y una entrada, demostrando su compromiso en ambas fases del juego.
Con este resultado, el MK Dons suma cuatro puntos en dos jornadas, colocándose en la sexta posición de la tabla general y dentro de la zona de repechaje para el ascenso. La League Two otorga tres ascensos directos y un cuarto a través de la fase de playoff, por lo que el equipo de Méndez-Laing apunta a mantener un buen nivel para pelear por subir de categoría. El próximo compromiso será el 16 de agosto, cuando reciban al Cheltenham en el MK Dons Stadium, en busca de continuar con la buena racha.