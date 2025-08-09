Resultado Mixco vs. Xelajú - Cuarta jornada Apertura 2025

Este sábado se disputó el partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 entre Deportivo Mixco, líder del torneo, y Xelajú MC, que actualmente se encuentra enfocado en la Copa Centroamericana y por ello presentó un plantel alternativo. El encuentro se vivió con gran intensidad y terminó con victoria para los locales por 2-1 en el Estadio Santo Domingo.
Las emociones comenzaron en el primer tiempo cuando, al minuto 35, Xelajú sorprendió al abrir el marcador gracias a un gol de Elmer Cardoza. El mediocampista definió de primera intención tras una veloz internada por la banda derecha, poniendo en ventaja a los "Superchivos". Sin embargo, la alegría visitante duró poco, pues al minuto 42, Deportivo Mixco igualó el marcador con un tanto de Eliser Quiñones. A pesar de que su remate de cabeza fue débil, el portero Nery Lobos no pudo retener el balón, que terminó en la red para poner el 1-1.
Mixco se lleva la victoria con un gol en el tramo final del partido
Cuando parecía que el partido concluiría en empate, Deportivo Mixco consiguió el gol de la victoria al minuto 84. Nuevamente Eliser Quiñones se hizo presente, esta vez con una definición tras lanzarse al suelo dentro del área para empujar un centro preciso de Kennedy Rocha desde la banda derecha. Este gol desató la euforia en la afición local y aseguró los tres puntos para Mixco.
Con esta victoria, Deportivo Mixco suma su cuarto triunfo consecutivo y se mantiene firme en la cima del Torneo Apertura 2025. Por su parte, Xelajú MC encadena ya tres partidos sin ganar en la liga, con dos derrotas y un empate, lo que refleja un complicado momento en el torneo local para los "Superchivos". Sin embargo, su prioridad sigue siendo la Copa Centroamericana, donde recientemente golearon 3-0 al Águila de El Salvador y se preparan para enfrentar al Real Estelí de Nicaragua, con la esperanza de asegurar su pase a la siguiente fase del certamen regional.