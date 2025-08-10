Emily Padilla da oro al país en Juegos Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (ASU2025) ya están en desarrollo y Guatemala ha podido celebrar su primera medalla de oro del evento juvenil que finalizará el próximo 23 de agosto.
La primera medalla de oro para la delegación nacional llegó gracias a Emily Padilla en el tiro con armas de caza.
"La abanderada de nuestra delegación se consagra monarca continental en el evento de skeet, en tiro con armas de caza. Gracias por hacernos vivir la pasión por Guatemala con esta actuación única", fue el mensaje del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) al confirmar el oro de Emily Padilla.
El COG, destacó: "Emily Padilla le da a Guatemala su primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Con puntería, concentración y mucha pasión, Padilla conquistó la medalla de oro en skeet".
Récord en la natación
En este primer día de competencias, también fue marcado por las finales de la natación, donde Guatemala tenía varias opciones de medallas.
Las finalistas eran: Belén Morales, Stephany Iannaccone, Melissa Diego y Lucero Mejía en el relevo 4x100 libre femenino; Roberto Bonilla en final A en 200 metros mariposa; Stephanie Iannaccone en final B en 100 metros pecho femenino y Lucero Mejía en la final B en 400 metros libres.
En la final B de 400 metros libre, Lucero Mejía hizo 4:29.77 minutos para finalizar cuarta. En la general se ubicó en la décimo segunda posición.
Stephanie Iannacone completó su primer día de participación en Asunción 2025 con un tercer lugar en la final B de los 100 metros pecho femenino con un tiempo de 1:12.69 minutos. En la general finalizó en la décimo primera posición.
Por su parte, Roberto Bonilla fue sexto en la final A de los 200 metros mariposa masculino con un tiempo de 2:01.50 minutos.
Pero el momento cúspide de estas finales fue para el equipo de relevos 4x100 libre femenino, donde se logró un tiempo de 3:57.36 minutos, lo que representó que el equipo conformado por Belén Morales, Stephanie Iannaccone, Melissa Diego y Lucero Mejía rompieran el récord nacional.
*Información COG.