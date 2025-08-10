 Ter Stegen: "Es el momento de mirar hacia adelante"
Deportes

Ter Stegen: "Es el momento de mirar hacia adelante"

El portero alemán brindo su discurso en la presentación del equipo previo al juego ante C0mo 1907 por el trofeo Joan Gamper.

Compartir:
Ter Stegen se refirió a la problemática que tuvo con Barcelona
Ter Stegen se refirió a la problemática que tuvo con Barcelona / FOTO: EFE

 El meta alemán Marc André ter Stegen, primer capitán del Barcelona, aseguró durante la presentación del equipo en el previo del trofeo Joan Gamper, este domingo, que es "el momento de mirar hacia adelante", una vez solucionado el conflicto existente con el club.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen, que recibió más aplausos que pitos cuando fue presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo al saltar al césped del estadio Johan Cruyff.

Ter Stegen habló de la ilusión del barcelonismo por volver al Spotify Camp Nou y dio la bienvenida a los tres fichajes: el meta Joan García y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji.

"Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario", comentó el capitán azulgrana.

El Barça envía el informe de Ter Stegen y espera el visto bueno de LaLiga

La firma y envío del informe médico de Ter Stegen a LaLiga abre la posibilidad de inscribir a Joan Garcia, Rashford, Szczesny y Gerard Martín, además de facilitar la salida de Iñaki Peña.

Agradecimiento a cuerpo técnico 

También agradeció al equipo técnico, encabezado por el técnico alemán Hansi Flick, por "el gran trabajo" realizado. "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo", comentó.

Antes se había dirigido a los 6.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Johan Cruyff, Flick, quien en español agradeció el apoyo de los aficionados durante el curso pasado.

"Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos", dijo.

El problema 

Marc-André ter Stegen es un portero alemán que juega para el Barcelona y la selección nacional de Alemania. Recientemente, fue reinstalado como capitán del Barcelona el 8 de agosto de 2025, tras una disputa sobre sus detalles médicos luego de una cirugía de espalda en julio de 2025.

El conflicto surgió cuando el Barcelona intentó clasificarlo como una lesión a largo plazo para gestionar su nómina bajo las reglas de juego limpio financiero de La Liga, a lo que él inicialmente se opuso.

Ter Stegen aclaró su postura en las redes sociales, enfatizando su compromiso con el club y su cooperación con la gerencia, resolviendo el problema. Se espera que esté fuera de juego por al menos tres meses, aunque el Barcelona anticipa una recuperación de cuatro meses. Su posición enfrenta la competencia del nuevo fichaje Joan García y el veterano Wojciech Szczesny, quien obtuvo una extensión de contrato tras el éxito de La Liga de la temporada pasada.

Ter Stegen dispuesto a colaborar con el F. C. Barcelona

Mediante un comunicado en sus diferentes redes sociales, el portero dice que está dispuesto a “facilitar la autorización requerida”.

*Información EFE.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.SismosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos