Ter Stegen: "Es el momento de mirar hacia adelante"

El meta alemán Marc André ter Stegen, primer capitán del Barcelona, aseguró durante la presentación del equipo en el previo del trofeo Joan Gamper, este domingo, que es "el momento de mirar hacia adelante", una vez solucionado el conflicto existente con el club.
"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen, que recibió más aplausos que pitos cuando fue presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo al saltar al césped del estadio Johan Cruyff.
Ter Stegen habló de la ilusión del barcelonismo por volver al Spotify Camp Nou y dio la bienvenida a los tres fichajes: el meta Joan García y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji.
"Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario", comentó el capitán azulgrana.
Agradecimiento a cuerpo técnico
También agradeció al equipo técnico, encabezado por el técnico alemán Hansi Flick, por "el gran trabajo" realizado. "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo", comentó.
Antes se había dirigido a los 6.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Johan Cruyff, Flick, quien en español agradeció el apoyo de los aficionados durante el curso pasado.
"Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos", dijo.
El problema
Marc-André ter Stegen es un portero alemán que juega para el Barcelona y la selección nacional de Alemania. Recientemente, fue reinstalado como capitán del Barcelona el 8 de agosto de 2025, tras una disputa sobre sus detalles médicos luego de una cirugía de espalda en julio de 2025.
El conflicto surgió cuando el Barcelona intentó clasificarlo como una lesión a largo plazo para gestionar su nómina bajo las reglas de juego limpio financiero de La Liga, a lo que él inicialmente se opuso.
Ter Stegen aclaró su postura en las redes sociales, enfatizando su compromiso con el club y su cooperación con la gerencia, resolviendo el problema. Se espera que esté fuera de juego por al menos tres meses, aunque el Barcelona anticipa una recuperación de cuatro meses. Su posición enfrenta la competencia del nuevo fichaje Joan García y el veterano Wojciech Szczesny, quien obtuvo una extensión de contrato tras el éxito de La Liga de la temporada pasada.
*Información EFE.