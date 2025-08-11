Antigua defenderá el liderato del grupo ante Plaza Amador

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continúa con la tercera semana de actividades y el Antigua G. F. C. recibirá este martes 12 de agosto al Plaza Amador por el grupo A en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala en Sacatepéquez.
Tras una victoria 4-1 sobre Managua en su debut, Antigua empató sin goles en casa contra Alianza. Francisco Apaolaza lidera al equipo con tres participaciones de gol, gracias a un doblete y una asistencia en el primer partido del club.
En su segundo y último partido como local en la fase de grupos, Los "Panzas Verdes" buscarán quedarse con los tres puntos y mantener el primer lugar del grupo. Por su parte, el conjunto panameño Plaza Amador intentará sumar sobre la base de sus tres puntos para adueñarse de la cima.
Plaza Amador inició la edición 2025 con una victoria 3-1 sobre Alajuelense, poniendo fin al invicto del campeón defensor en el torneo. Yoameth Murillo y Everardo Rose marcaron los goles en el único partido disputado por el equipo hasta ahora.
Serie histórica
Antigua y Plaza Amador se enfrentarán por primera vez en cualquier tipo de competencias de clubes de Concacaf.
Para Antigua será la segunda vez que se enfrente a un rival panameños en la CCAC, en el anterior logró una remontada 2-1 al Club Atlético Independiente en la jornada 3 del grupo C el 13 de agosto de 2024, en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Los goles de Antigua los anotaron Santiago Gómez de cabeza y Romario da Silva y por Plaza Amador Martín Ruíz.
Para el Club Plaza Amador este será el sexto partido ante clubes de Guatemala, de sus cinco juegos anteriores todos fueron en la Copa Interclubes. La única victoria del club panameño ante un rival guatemalteco fue 2-1 ante Cobán Imperial el 22 de septiembre de 2024, en el juego de ida de la serie en la primera ronda del torneo (remontada incluida), en el estadio Rommel Fernández de Cuidad de Panamá. Los goles de los de casa fueron anotados por José "el gato" Justavino y Engin Mitre, mientras que para la visita había anotado el 1-0 Walter Cifuentes.