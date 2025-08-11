 FFG presenta plan logístico para el Guatemala-El Salvador
FFG presenta plan logístico para el Guatemala-El Salvador

La Federación habilitará parqueos y buses para trasladar a los aficionados hacia el estadio Cementos Progreso de zona 6 capital.

Estadio Cementos Progreso, sede el Guatemala-El Salvador
Estadio Cementos Progreso, sede el Guatemala-El Salvador / FOTO: Archivo

Este día, en la instalación de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), los dirigentes deportivos dieron a conocer detalles importantes relacionados al tema logístico y de seguridad para el duelo eliminatorio entre las Selecciones Nacionales de Guatemala y El Salvador, a jugarse el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en le estadio Cementos Progreso.

Uno de los puntos principales fue el anuncio de la habilitación de cuatro parqueos fuera del área de la zona 6, donde está ubicado el estadio Cementos Progreso, con el fin de ayudar y minimizar el impacto del tráfico en la calle Martí y sus alrededores, ruta principal para ir al estadio cementero.

El plan es similar al que ya utiliza Municipal dentro de la Liga Guate Banrural, donde dispone de autobuses para trasladar a sus aficionados de puntos estratégicos hacia el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, y que normalmente se ha usado en otras grandes esferas del futbol.  

En ese sentido, la Federación habitará para el 4 de septiembre los siguientes parqueos (el precio del parqueo se dará a conocer en las siguientes horas):

  • Explanada 5  
  • Centro Comercial Naranjo Mall
  • Centro Comercial Tikal Futura
  • Cayalá
De forma rápida, se agotaron las tribunas para el Guatemala-El Salvador

Prácticamente en dos minutos, se agotaron las localidades de tribuna; este martes continúa la venta con las preferencias.

Ahí habrá buses que trasladarán a los aficionados al estadio Cementos Progreso y evitará que miles de aficionados lleguen a ese punto en vehículos. Los autobuses serán brindados por la Municipalidad de Guatemala y una empresa privada. 

Los horarios para abordar los buses son:

  • 15:00 horas
  • 15:30 horas
  • 16:00 horas
  • 16:30 horas
  • 16:45 horas
  • 17:00 horas
  • 17:15 horas
  • 17:30 horas. 

Emisoras  Escúchanos