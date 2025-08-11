Se agotaron las tribunas para el Guatemala-El Salvador

Este lunes 11 de agosto a las 10:00 horas comenzó la liberación de los boletos de la preferencia del estadio Cementos Progreso para el partido eliminatorio entre Guatemala y El Salvador del próximo 4 de septiembre, pero de acuerdo al sistema digital de ventas de los boletos, los mismos se agotaron en tan solo dos minutos.
Las Selecciones de Guatemala y El Salvador se medirán el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital como parte del inicio de la fase final del camino mundialista que conduce a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Para ello, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, comenzó desde ayer la venta de los boletos para dicho compromiso. La venta de las entradas se hace de forma digital, como en partidos anteriores, a través del portal fanaticks.live.
Los primeros boletos liberados fueron los de la platea, los cuales tenían un costo de Q1,250. La venta del domingo fue rápida y se detalló al final del día que ya se habían agotado.
Para el segundo día de venta, se dispusieron los de la tribuna, con un costo de Q500, pero en este caso, se pudo constatar que a las 10:02 horas, de decir, dos minutos después de la hora anunciada en que arrancaría la venta virtual, ya se habían agotado las tribunas.
Esa situación ha generado un clima negativo relacionado a realmente quién se ha hecho de las entradas, ya que muchos aficionados consideran que no han tenido la oportunidad de poder adquirir los boletos y todos apuntas a los revendedores.
Muchos seguidores asiduos a la "Bicolor" han mostrado a través de sus redes sociales, pantallazos de la plataforma donde, incluso, antes de las 10:00 horas, ya estaban agotadas las entradas.
Dentro de las series de comentarios, se invita a la población a no comprar boletos en la reventa. El objetivo es no alimentar el mercado ilegal y no pagar costos más elevados del precio original.
Preferencia y general
De acuerdo al cronograma proporcionado por la Federación, la venta de boletos continuará este martes 12 y miércoles 13 de agosto con la preferencia y general.
Este martes, los boletos a la preferencia tendrán un costo de Q300 (más Q40 por cargos de servicio); y el miércoles, los de la general costarán Q100 (más Q15 por cargos de servicio).
Es importante recordar que la venta digital para los boletos del Guatemala-El Salvador comienza desde las 10:00 horas.
Este día, a las 14:00 horas habrá una conferencia de prensa por parte de la Federación de Futbol de Guatemala para hablar del sistema operativo que se implementará ese día para el duelo eliminatorio y de seguro habrá por parte de las máximas autoridades deportivas del país una postura sobre estos dos primeros días de venta de boletos.