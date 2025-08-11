Orlando City golea al Inter Miami en el 'Derbi de Florida'

El Orlando City firmó una noche de ensueño al imponerse con autoridad 4-1 sobre el Inter Miami, en un intenso derbi de Florida por la MLS. La figura del encuentro fue el colombiano Luis Muriel, quien anotó un doblete y demostró su gran momento goleador. El argentino Martín Ojeda también tuvo un papel clave, marcando el tercer tanto, mientras que el croata Marco Pašalić cerró la cuenta. El conjunto dirigido por el colombiano Óscar Pareja no tuvo piedad de un Inter Miami que afrontó su segundo partido consecutivo sin Lionel Messi, ausente por lesión muscular.
El choque comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 2, Ojeda filtró un pase preciso al corazón de la defensa rival para que Muriel, con una definición certera, venciera a Óscar Ustari. Sin embargo, la respuesta visitante llegó rápido: en el minuto 5, Yannick Bright aprovechó un rebote en la frontal y con un potente disparo batió al peruano Pedro Gallese. Desde ahí, el primer tiempo se jugó a gran intensidad, con oportunidades en ambas áreas y algunos roces que encendieron la rivalidad.
El Inter Miami no contó con Messi
La segunda parte mostró a un Orlando más decidido. Al minuto 50, en una jugada de córner ensayada, Muriel recibió en el primer palo, se giró con calidad y definió con potencia para el 2-1. Ocho minutos después, Ojeda amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área que Ustari no logró contener. El Inter intentó reaccionar y estuvo cerca de descontar con un espectacular remate de Luis Suárez desde el círculo central, pero Gallese respondió con una atajada memorable. En el tramo final, Pašalić sentenció en el 89 para sellar la goleada.
Tras el encuentro, Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, se mostró visiblemente frustrado y asumió la responsabilidad por la derrota. El estratega argentino criticó la falta de intensidad de su equipo, advirtiendo que "cuando bajamos un poquito el pie del acelerador, cualquier equipo te supera". También señaló que el partido debía servir como punto de inflexión para encarar lo que resta de temporada, dejando claro que no habrá excusas por el cansancio, ya que ambos equipos habían tenido actividad reciente en la Leagues Cup.
Con este resultado, el Orlando City repite la dosis a su rival, al que ya había vencido 0-3 en mayo, y asciende al cuarto puesto de la Conferencia Este con 44 puntos en 26 encuentros. El Inter Miami, en cambio, cae a la sexta posición con 42 puntos en 23 partidos, viendo cómo se le complica la lucha por los puestos altos. La ausencia de Messi se hace sentir, y la goleada sufrida en Orlando deja un mensaje claro: en la MLS, cualquier distracción puede costar muy caro.