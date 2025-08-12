 Antigua pierde en ante Plaza Amador en Copa Centroamericana
Una noche para el olvido vivió el "Panza Verde" en el estadio Pensativo y compromete su clasificación a cuartos de final.

Óscar Santis marcó un gol desde el punto penalti
Óscar Santis marcó un gol desde el punto penalti / FOTO: EFE

El Antigua G. F. C. de Guatemala, que dirige técnica y tácticamente el argentino Mauricio Tapia, el más exitoso estratega en la historia "Panza Verde", mostró su peor cara esta noche a nivel internacional y cayó ante el Plaza Amador de Panamá (3-5) en la tercera semana de actividades de la copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, que dará al finalizar la fase de grupos dos boletos por grupo a los cuartos de final.    

Los primeros 15 minutos fueron de un dominio total para el conjunto local, que logró adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Diego Santis (minuto 5), quien recibió asistencia desde el tiro de esquina de su hermano, Óscar, haciendo un momento especial en el estadio antigüeño con la celebración de los hermanos, quienes ya habían coincidido en Comunicaciones.

Pero de ahí en adelante, los errores defensivos y la capacidad individual de cada uno de los jugadores hicieron que el duelo tuviese solo un protagonista y fuese el Plaza Amador de Mario Méndez.

Jorlian Sánchez al 15 hacía el empate 1-1 en el partido, precedido de un error de comunicación entre el portero y su defensor.

Al 36, era Everardo Rose quien hacía daño con la remontada 1-2. Pero las cosas empeoraban para el Antigua que no metía ni las manos cuando al 43, nuevamente Jorlian Sánchez anotaba el 1-3 para su doblete en el partido.

Lo mejor para Antigua en la primera parte fue que se llegase al entretiempo ya que tenía un respiro para mejorar el planteamiento y acortar distancias en el marcador.   

Pero todo eso no ocurrió, ya que al 46, nomás arrancando la segunda mitad, el recién ingresado, Yoameth Murillo, colocaba un lapidario 1-4.

Al 56, se marca un penalti a favor de Plaza Amador, y su capitán, Alberto Quintero hacía el 1-5 en el 57. Y tres minutos después, por la misma vía, el manchón de penal, Óscar Santis descontaba y hacía el 2-5. Óscar repetía al 67 y hacía el 3-5 final. 

Qué viene para Antigua

Con este resultado, Antigua tuvo su tercera presentación y deberá descansar la próxima semana. Hasta el momento, la derrota los desplaza al segundo lugar con 4 puntos, y el Plaza Amador asume el liderato con 6 puntos tras dos triunfos en sus dos primeras presentaciones.

El gran problema para Antigua G. F. C. es que la Liga Deportiva Alajuelense es tercero con 3 puntos, uno menos que el "Panza Verde", y los ticos aún deben jugar ante Alianza en condición de visitante y recibir al cuadro chapín en el cierre de la fase de grupos, por lo que parte como favorito para quedarse con uno de los boletos a cuartos de final, y dejar sin posibilidades al equipo colonial.

Por su parte, a los antigüeños solo les resta ir a ganar a Costa Rica (Liga Deportiva Alajuelense) para acceder a siguiente ronda. Este juego será el 27 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto.  

