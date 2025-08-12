 Dalia Soberanis gana bronce en Juegos Mundiales Chengdu 2025
Deportes

Dalia Soberanis gana bronce en Juegos Mundiales Chengdu 2025

Esta es la tercera vez en la historia que Guatemala gana una medalla en Juegos Mundiales. Anteriormente lo hicieron Sofía Granda y Ana Gabriela Martínez.

Dalia Soberanis logra bronce en Juegos Mundiales 2025
Dalia Soberanis logra bronce en Juegos Mundiales 2025 / FOTO: COG

La noche de este 12 de agosto de 2025 Guatemala escribe de nuevo una página gloriosa en su historia deportiva y fue gracias a la patinadora Dalia Soberanis, quien ganó medalla en los Juegos Mundiales Chengdu 2025 (China), siendo la tercera presea en toda la historia para el país. Con anterioridad, Gabriela Granados y Sofía Gándara lo habían logrado. 

Los Juegos Mundiales de 2025, comúnmente conocidos como Chengdu 2025, es la duodécima edición e incluye deportes y disciplinas deportivas que no se disputan en los Juegos Olímpicos. Este evento deportivo se celebra desde el pasado 7 de agosto y tienen como punto final el 17 de agosto.

Pero esta noche guatemalteca (ya 13 de agosto en China), Dalia Soberanis tuvo una actuación histórica al hacer una tremenda semifinal.

La patinadora chapina había hecho una excelente ronda para clasificar a las semifinales del sprint 100 metros, al lograr el tercer mejor tiempo de los heats eliminatorios, y se metió entre las nueve mejores.

Ya en semifinales, solamente tres clasificarían a las finales, y la guatemalteca logró avanzar a la pelea por las medallas al superar a competidoras de Chile, Colombia, Venezuela, Italia y Bélgica.

Medalla de bronce para Guatemala

La final fue disputada esta noche entre Ivonne Nochez de Honduras, Haila Brunet de Francias y Dalia Soberanis de Guatemala, quienes llegaron a esta instancia con tiempos de 10.840 y 10.948 y 11.069, respectivamente.

En la lucha por las medallas, Dalia Soberanis quedó con el bronce de los Juegos Mundiales Chengdu.

Medallas de Guatemala en Juegos Mundiales

La bolichista Sofía Granda, medalla de oro, y la raquetbolista Ana Gabriela Martínez, medalla de plata, eran las privilegiadas atletas que habían subido al podio portando la bandera azul y blanco. Y esta noche, Dalia Soberanis se une a este listado de las únicas atletas con medalla en Juegos Mundiales.

El antecedente inicial se remonta al 2001, cuando en los VI Juegos Mundiales de Akita, Japón, la bolichista Sofía Granda (con 23 años) hizo historia al conquistar la primera medalla para Guatemala en Juegos Mundiales. Fue un 23 de agosto de hace 24 años, cuando Granda se proclamó como la mejor jugadora del evento individual femenino, superando a la holandesa Ross Greiner y a la finlandesa Piritta Kantola, segundo y tercero respectivamente.

Y el logro más cercano fue en los XI Juegos Mundiales Birmingham 2022, en Alabama, Estados Unidos, donde Ana Gabriela Martínez se colgó la presea de plata. El 13 de julio de hace tres años, Martínez terminó en el segundo lugar de la competencia individual femenina, tras caer en la final frente a la mexicana Paola Longoria.

A lo largo de la historia, Guatemala ha dicho presente en cuatro competencias de Juegos Mundiales, Akita 2001, Wroclaw 2017, Birmingham 2022 y esta vez en Chengdu 2025. 

¡Grande, Gaby Martínez! Gana medalla de plata en Juegos Mundiales

Gaby Martínez puso en alto el nombre de Guatemala al darle su primera medalla en ráquetbol en unos Juegos Mundiales. Es subcampeona.

