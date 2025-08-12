FIFA investigará al presidente de la Federación Panameña

La FIFA ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), tras supuestamente incumplir una sanción previa que le prohibía participar en actividades relacionadas con el fútbol durante seis meses. Esta medida fue impuesta luego de que Arias fuera sancionado por llamar "gorda" a Marta Cox, una destacada jugadora de la selección femenina de Panamá. El comunicado oficial de la FIFA, difundido el pasado martes, señala que la investigación está vinculada a una posible violación del artículo 21 del Código Disciplinario de la organización.
El proceso contra Arias surge luego de que no respetara la suspensión vigente desde enero de 2025, establecida por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA. En ese momento, la sanción se impuso por el uso indebido de lenguaje ofensivo hacia Cox, quien había manifestado públicamente su descontento por la falta de apoyo al fútbol femenino en Panamá. La polémica se intensificó debido a que Arias calificó a la mediocampista como "fuera de forma" y "gorda", declaraciones que generaron gran rechazo y le obligaron a ofrecer disculpas públicas.
FIFA dará a conocer más detalles conforme avance la investigación
Marta Cox es una figura emblemática del fútbol femenino panameño. Su trayectoria incluye participación en el Mundial de Fútbol Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 y su reciente convocatoria para el Mundial de Brasil 2027 bajo la dirección de la seleccionadora Toña Is. Actualmente, Cox juega en el club turco Fenerbahçe, luego de su paso por el equipo mexicano Xolos, consolidándose como una de las jugadoras más influyentes y respetadas del país.
La FIFA ha informado que la Comisión Disciplinaria continuará con el proceso y dará a conocer más detalles cuando sea pertinente. Este caso pone de manifiesto la creciente atención que la organización internacional presta a los temas de ética y respeto en el fútbol, especialmente en el ámbito del deporte femenino, que busca consolidar su desarrollo y equidad en todo el mundo.