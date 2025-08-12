PSG y Tottenham van por su primera Supercopa de Europa

La ciudad italiana de Údine vive horas históricas y de máxima expectación. Este miércoles, el moderno Bluenergy Stadium será el escenario de la Supercopa de Europa 2025, un duelo inédito que enfrentará al París Saint-Germain (PSG) y al Tottenham Hotspur. El encuentro no solo marca la primera vez que la ciudad acoge un evento futbolístico de esta magnitud, sino que también será la primera ocasión en la que ambas instituciones disputen este trofeo con la oportunidad de inscribir su nombre en la élite del palmarés europeo.
Ubicada en la región de Friuli-Venecia Julia y con menos de 100.000 habitantes, Údine se ha transformado en una fiesta de colores, música y gastronomía. El Bluenergy Stadium, renovado en 2024 y convertido en el primer parque solar deportivo del país con 2.500 paneles solares, se viste de gala para albergar a más de 20.000 espectadores. El recinto, propiedad del Udinese, ya ha sido sede de partidos internacionales y finales de torneos juveniles, pero nunca había recibido un evento con semejante proyección mediática y deportiva.
PSG y Tottenham inauguran la temporada europea de futbol
La atmósfera en la ciudad es de pura celebración. Las calles han sido decoradas con banderas, y las fan zones de PSG y Tottenham ofrecen gastronomía típica para cada afición: desde ñoquis de calabaza y frico para los seguidores parisinos, hasta polenta, jamón de Sauris y queso Montasio para los londinenses. Además, se han instalado pantallas gigantes en bares y espacios públicos para que residentes y visitantes puedan vivir el partido de forma colectiva, aunque bajo estrictas medidas de seguridad.
En el plano deportivo, el PSG llega como vigente campeón de la Liga de Campeones, dirigido por Luis Enrique Martínez, quien ya sabe lo que es ganar esta competición tras hacerlo con el Barcelona en 2015. Para el conjunto francés, es su segunda final de Supercopa de Europa, después de la perdida en 1996 ante la Juventus. Por su parte, el Tottenham afronta su debut absoluto en esta instancia, tras conquistar la Europa League y con el objetivo de culminar un año histórico levantando otro título continental.
La expectación es tal que la UEFA ha confirmado que 6.600 entradas fueron adquiridas por hinchas del PSG y 4.700 por seguidores de los Spurs, a lo que se suman miles de neutrales y residentes. Para garantizar la seguridad, las autoridades han desplegado un operativo de mil agentes, apoyados por vigilancia aérea, y han prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas de más de 5% de graduación en la vía pública desde el 12 hasta la mañana del 14 de agosto.
Más allá de lo que suceda sobre el césped, esta Supercopa de Europa ya es un éxito para Údine. La ciudad ha logrado colocarse en el mapa internacional del deporte, y su estadio, un ejemplo de sostenibilidad y modernidad, se proyecta como un destino recurrente para grandes eventos. PSG y Tottenham saldrán al campo con la ambición de hacer historia, pero solo uno podrá añadir a sus vitrinas un trofeo que, por tradición y prestigio, es mucho más que un simple partido de verano.