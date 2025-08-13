 Laporta garantiza 7 millones para cumplir con el 'fair play'
Deportes

Laporta garantiza 7 millones para cumplir con el 'fair play' financiero

La junta del Barcelona aprobó un aval de 7 millones de euros para cubrir desequilibrios presupuestarios y poder inscribir a jugadores pendientes en la primera plantilla.

Compartir:
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

La junta directiva del FC Barcelona aprobó este miércoles, de forma unánime, un aval de 7 millones de euros con el objetivo de cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones del club y, de esta manera, poder inscribir a varios jugadores del primer equipo de fútbol. La medida se produce en un momento clave para la planificación deportiva de la próxima temporada, en el que la entidad busca cumplir con las exigencias del ‘fair play’ financiero de LaLiga.

La decisión fue tomada en el marco de una junta extraordinaria convocada por el presidente Joan Laporta, quien presentó la propuesta a sus directivos para garantizar que, si es necesario, el aval pueda ser activado de inmediato. Según confirmaron a la agencia EFE fuentes internas del club, todos los miembros de la junta dieron su aprobación sin objeciones, reflejando un consenso absoluto en torno a la importancia de asegurar la inscripción de los futbolistas.

Barcelona podrá inscribir a sus fichajes

El Barcelona espera que, además de este aval, la aprobación por parte de LaLiga del negocio de los palcos VIP del Spotify Camp Nou —pendiente del informe del auditor— permita aplicar la regla del 1:1 en el ‘fair play’ financiero. De lograrse, el club podría operar este verano con mayor flexibilidad presupuestaria, registrando de forma directa y sin necesidad de liberar masa salarial adicional a los jugadores que aún no están inscritos.

Entre los futbolistas que el club pretende inscribir figuran los porteros Joan García y Wojciech Szczesny, el mediocampista Marc Bernal, el defensor Gerard Martín y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji. Con esta maniobra, la junta directiva busca ofrecer al entrenador la plantilla completa desde el inicio de la temporada, evitando contratiempos administrativos que puedan afectar el rendimiento deportivo del equipo en las primeras jornadas.

Foto embed
Joan Laporta recibe apoyo de los socios del Barcelona durante su gestión - EFE

En Portada

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motinest
Nacionales

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motines

07:18 AM, Ago 13
Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLigat
Deportes

Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLiga

06:58 AM, Ago 13
Camión volcado bloquea ruta interamericanat
Nacionales

Camión volcado bloquea ruta interamericana

08:01 AM, Ago 13
Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijost
Farándula

Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijos

07:14 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos