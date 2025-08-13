Laporta garantiza 7 millones para cumplir con el 'fair play'

La junta directiva del FC Barcelona aprobó este miércoles, de forma unánime, un aval de 7 millones de euros con el objetivo de cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones del club y, de esta manera, poder inscribir a varios jugadores del primer equipo de fútbol. La medida se produce en un momento clave para la planificación deportiva de la próxima temporada, en el que la entidad busca cumplir con las exigencias del ‘fair play’ financiero de LaLiga.
La decisión fue tomada en el marco de una junta extraordinaria convocada por el presidente Joan Laporta, quien presentó la propuesta a sus directivos para garantizar que, si es necesario, el aval pueda ser activado de inmediato. Según confirmaron a la agencia EFE fuentes internas del club, todos los miembros de la junta dieron su aprobación sin objeciones, reflejando un consenso absoluto en torno a la importancia de asegurar la inscripción de los futbolistas.
Barcelona podrá inscribir a sus fichajes
El Barcelona espera que, además de este aval, la aprobación por parte de LaLiga del negocio de los palcos VIP del Spotify Camp Nou —pendiente del informe del auditor— permita aplicar la regla del 1:1 en el ‘fair play’ financiero. De lograrse, el club podría operar este verano con mayor flexibilidad presupuestaria, registrando de forma directa y sin necesidad de liberar masa salarial adicional a los jugadores que aún no están inscritos.
Entre los futbolistas que el club pretende inscribir figuran los porteros Joan García y Wojciech Szczesny, el mediocampista Marc Bernal, el defensor Gerard Martín y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji. Con esta maniobra, la junta directiva busca ofrecer al entrenador la plantilla completa desde el inicio de la temporada, evitando contratiempos administrativos que puedan afectar el rendimiento deportivo del equipo en las primeras jornadas.