Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLiga

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDE), ha presentado una denuncia formal contra Javier Tebas, actual presidente de LaLiga, acusándolo de haber cometido cinco infracciones muy graves por la supuesta revelación de información confidencial del Fútbol Club Barcelona. Según reveló el Diario AS, el escrito, de más de 50 páginas, fue remitido al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que evalúe si procede elevarlo al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). De prosperar, las sanciones podrían llegar hasta la inhabilitación, un escenario que ya se dio en el pasado con figuras como Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha, también denunciados por Galán.
El origen de la controversia se remonta a abril de 2025, cuando LaLiga publicó un comunicado señalando que el Barcelona incumplía el fair play financiero y que no había contabilizado a tiempo 100 millones de euros procedentes de la venta de 475 asientos VIP en el Camp Nou. El Barcelona respondió acusando a Tebas de vulnerar su deber de confidencialidad y negó haber autorizado la divulgación de esos datos, lo que llevó a LaLiga a retirar el comunicado de sus canales oficiales. Para Galán, este hecho constituye una revelación indebida de información protegida, que incluye detalles sobre operaciones corporativas, cambios de auditores, la situación patrimonial del club e incluso comunicaciones internas con el propio CSD.
Javier Tebas aún no se pronuncia
En su denuncia, Galán sostiene que no existe constancia de que el Barcelona hubiera hecho públicos estos datos previamente, por lo que la publicación de LaLiga sería una infracción directa de las obligaciones de secreto que rigen la gestión económica y la auditoría de las entidades deportivas. Asimismo, señala que la retirada del comunicado podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la vulneración. También cuestiona la reunión mantenida entre Tebas y el Athletic Club en el contexto del interés azulgrana por fichar a Nico Williams, alegando que en ella se habrían compartido nuevamente datos internos del Barcelona.
El presidente de Transparencia y Democracia en el Deporte, además, pide a Tebas que ponga fin a lo que considera una actitud beligerante hacia Barcelona y Real Madrid, a quienes define como "los dos clubes más relevantes del mundo". Galán recuerda que en el pasado el dirigente colaboró en denuncias contra Villar y Rubiales, pero que ahora debe enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Asimismo, solicita al CSD que no actúe como "cortafuegos" y permita que sea el TAD el que determine si efectivamente se cometieron las infracciones denunciadas.
Por el momento, LaLiga no ha emitido una valoración oficial sobre la denuncia. El CSD, en cambio, tiene la responsabilidad de decidir si remite el caso al TAD, un organismo con el que Javier Tebas ha tenido enfrentamientos públicos. Cabe recordar que en septiembre de 2024 el propio TAD ya emitió una amonestación pública contra el presidente de LaLiga por otra solicitud de inhabilitación. Ahora, la resolución de esta nueva denuncia podría convertirse en un nuevo capítulo de tensión en la cúpula del fútbol español.