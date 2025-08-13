Resultado Municipal vs. Real España - Copa Centroamericana

El CSD Municipal dio un golpe de autoridad en casa al vencer 2-1 al Real España de Honduras en la tercera jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf, un resultado que reavivó las esperanzas de su afición en el Estadio Manuel Felipe Carrera. El encuentro comenzó con un traspié para los rojos, ya que Daniel Aparicio adelantó a los visitantes al minuto 17. Sin embargo, Municipal mostró carácter en el segundo tiempo, remontando con goles de José Morales al 65’ y José Martínez al 71’, quienes desataron la euforia de los seguidores escarlatas.
Con este triunfo, Municipal suma cinco puntos en el Grupo B, lo que los coloca momentáneamente en el liderato de su sector. Sin embargo, la clasificación a los cuartos de final está lejos de estar asegurada, ya que restan dos jornadas en la fase de grupos y la competencia es feroz. La victoria evitó un escenario catastrófico, pues una derrota los habría dejado en el último lugar con apenas dos puntos, al borde de la eliminación. Ahora, los rojos han ganado un respiro, pero deberán mantener la intensidad para consolidar su posición en las próximas fechas.
Municipal se juega el todo por el todo en la última jornada
Debido al formato de la Copa Centroamericana, con grupos de cinco equipos, Municipal descansará en la siguiente jornada, lo que significa que su liderato podría ser temporal. Los resultados de los demás equipos del grupo en la próxima semana serán cruciales, ya que podrían alterar la tabla y complicar las aspiraciones de los guatemaltecos. La incertidumbre obliga al equipo a mantenerse atento a los marcadores de sus rivales, ya que un tropiezo de los clubes que los siguen podría allanarles el camino hacia la clasificación.
El próximo desafío de Municipal será el 28 de agosto, cuando visiten Costa Rica para enfrentar al Herediano en un duelo que podría definir su pase a la siguiente ronda. Este encuentro promete ser un choque de alto voltaje, ya que ambos equipos se disputarán un boleto a los cuartos de final. Con la moral en alto tras la remontada ante Real España, los rojos deberán aprovechar el impulso y prepararse para un cierre de fase de grupos que será decisivo. La afición, por su parte, celebró el esfuerzo del equipo, pero sabe que la consistencia será clave para mantener viva la ilusión de avanzar en el torneo regional.