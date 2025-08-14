Alianza vence a Managua y lo elimina de Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con una victoria de Alianza de El Salvador por 1-0 sobre Managua de Nicaragua en el grupo A, el miércoles en el estadio Nacional Jorge "El Mágico" González en San Salvador.
Los locales estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 5 con un potente disparo de zurda de Noel Rivera desde fuera del área que estremeció el poste izquierdo.
Emerson Mauricio marcó lo que más tarde sería el gol del triunfo para Alianza al 54, enviando el balón al fondo de la red con una definición a corta distancia tras un pase de Alejandro Henríquez.
Mauricio estuvo cerca de ampliar la ventaja al 65 con un disparo de tiro libre de zurda, pero el portero de Managua, Alyer López, realizó una gran atajada para evitar el gol.
Ambos equipos continuarán su participación la próxima semana. Managua cerrará la fase de grupos con una visita a Plaza Amador el martes, mientras que Alianza disputará su tercer partido del torneo el jueves, cuando reciba a Liga Deportiva Alajuelense.
Resumen del partido ?— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025
Alianza ? Managua pic.twitter.com/DjeCemsqO8
Antigua es segundo
Finalizada la tercera semana de actividades en la Copa Centroamericana, Antigua es sublíder ya que ha marcado más goles que Alianza (7 ante 1), ya que ambos equipos clubes igualan en 4 puntos y su diferencia de igual también está igualada en +1.
Pero en la cuarta semana de actividades, la que se celebrará del martes 19 al jueves 21, Antigua descansará y ahí perderá ese segundo sitio (zona de clasificación) ya que existirá el duelo entre Alianza (4 puntos) y Liga Deportivo Alajuelense (3 puntos). Cualquier resultado, desplazará a los "Panza Verdes" a la tercera casilla.
Y con ello, Antigua deberá esperar a la quinta semana de actividades para que en su cuarta presentación busque ante la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica un triunfo que le de la clasificación a cuartos de final.