Carlos Figueroa se pronuncia por futbolistas de Xinabajul

El pasado martes 12 de agosto, Carlos Figueroa, director ejecutivo del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (Sifupgua), volvió a referirse al caso de los futbolistas de Xinabajul, quienes aún tienen salarios pendientes de cobro.
"Xinabajul fue desafiliado, pero la deuda con sus futbolistas sigue pendiente. Tres meses de salario que sí trabajaron y que deben pagar. Pronto daremos más detalles de nuestros próximos pasos legales para proteger a nuestros futbolistas. Lo importante no es el ruido mediático... es que les paguen a todos", aseveró el gremio en una publicación en Instagram.
Se pronuncia Carlos Figueroa
Mediante un video publicado en sus redes sociales, Carlos Figueroa comentó: "Después de los acontecimientos que siguen sucediendo en relación al caso entre Xinabajul, la Liga Nacional y la Federación, desde el gremio de futbolistas queremos seguir insistiendo en que el club debe pagar a los futbolistas".
En esa línea, el exjugador de Comunicaciones y Municipal, aseveró: "Los futbolistas no tienen ninguna responsabilidad de lo que pasó; ellos ya trabajaron, cumplieron con sus contratos, y desde el mes de mayo tuvieron que haber cobrado las tres cuotas que tiene pendiente el club con ellos".
Además, en su intervención, Figueroa informó: "Actualmente, el club tiene pendientes tres meses de salarios a sus futbolistas. Dejen de jugar con ellos, dejen de poner al salario de los jugadores como una condición si ganan o no el caso. Es tiempo de pagar".
Otro detalle que brindó Figueroa es que el equipo legar del Sindicato de futbolistas "analiza más acciones legales" para poder proteger a los futbolistas.
Respuesta a Carlos Ruiz
Recientemente, Carlos Ruiz, hizo señalamientos fuertes en contra del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala. Ante ello, el Sifupgua reaccionó también a través de sus redes sociales.
"Ante las desinformaciones e informaciones falsas en redes sociales, nuestro director ejecutivo, Carlos Figueroa, recibió el respaldo de Fifpro mediante una carta de parte de su secretario general, Alex Phillips. Seguimos siendo miembros de Fifpro. No hay ningún proceso de desafiliación para Guatemala", aseveró la gremial de jugadores.
Se añadió: "Por esto, afiliados y público en general, pedimos evitar caer en informaciones falsas en medios y redes sociales. Siempre ver fuentes oficiales".
Asimismo, el Sifupgua reitera que: "Siempre hemos sido transparentes con nuestros futbolistas y porque sabemos que los que queremos el bien del gremio queremos la verdad".
Sifupgua es y seguirá siendo miembro activo de @FIFPRO. El Secretario General de FIFPRO, Alex Phillips, se pronunció por las “informaciones falsas en los medios y en las redes sociales en cuanto a la situación de Sifupgua como miembro de la FIFPRO”, en la que fueron etiquetados recientemente y aclaró que no existe ningún proceso de desafiliación de la FIFPRO para Guatemala. Compartimos la comunicación porque la transparencia y la verdad son nuestra prioridad. No te dejes engañar, confirma información siempre en canales oficiales, el gremio está para vos, juntos PorUnTrabajoDigno.♬ Agosto - Bad Bunny