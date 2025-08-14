Cobán Imperial despide a tres jugadores mexicanos

En apenas cuatro fechas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, ya han bajas importantes en dos clubes: Recientemente, Deportivo Marquense anunció la salida de su técnico, el costarricense Hernán Medford, quien se fue a dirigir al club Sport Herediano de su país; y en Cobán Imperial, se despide de sus tres jugadores mexicanos.
El Cobán Imperial es actualmente décimo lugar con 3 puntos producto de una victoria; ha perdido en otras tres presentaciones. El "Príncipe Azul" solo supera a Atlético Mictlán y Deportivo Guastatoya, clubes que suman 2 puntos y 1, respectivamente.
Esa situación hizo que los miembros de junta directiva tomasen decisiones drásticas que van contra los tres mexicanos recién contratados por la institución.
"El CSD Cobán Imperial informa a su afición que, de mutuo acuerdo, los jugadores mexicanos Jesús Castillo y Juda Ramírez dejan de formar parte de nuestra institución. Agradecemos su entrega y profesionalismo durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", informó el pasado martes la institución cobanera.
Tercer mexicano queda fuera de Cobán Imperial
Y este jueves, a los despidos de Castillo y Ramírez se suma Alfonso Tamay. "El CSD Cobán Imperial informa a su afición que, de mutuo acuerdo, el jugador mexicano Alfonso Tamay deja de formar parte de nuestra institución". Los deseos son los mismos utilizados para los otros dos extranjeros que dieron por culminado su contrato con Cobán Imperial.
Para la actual temporada, la 2025-2026, Cobán Imperial hizo variantes importantes. Una de ellas fue la contratación de su técnico mexicano, José Luis Trejo, quien llevó a los aztecas Alfonso Tamay y Judá Ramírez, entre otros.
Asimismo, para esta campaña, Cobán se hizo de los servicios del paraguayo Ronald Acuña, más los nacionales Blady Aldana, Javier Romero, Javier Estrada y Jorge Vargas.
Ante la salida de los tres mexicanos, Jesús Castillo, Juda Ramírez y Alfonso Tamay, se menciona que Cobán Imperial busca retornar a sus filas al costarricense Anthony López.
Cobán Imperial deberá encarar la quinta fecha este fin de semana cuando busque su segundo triunfo en la Liga. Los cobaneros reciben a Achuapa este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi.