 Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina
Deportes

Colombiana Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina

La edición XXIII de la Vuelta Femenina a Guatemala 2025 comenzó este jueves en un recorrido en Santa Apolonia, Chimaltenango.

Karen Villamizar del PatoBike MBC ganó la primera etapa de la Vuelta Femenina a Guatemala 2025
Karen Villamizar del PatoBike MBC ganó la primera etapa de la Vuelta Femenina a Guatemala 2025 / FOTO: FGC

Con la participación de 11 equipos entre nacionales y extranjeros, este jueves 14 de agosto arrancó la edición XXIII de la Vuelta Femenina a Guatemala 2025, que incluye un total de 56 ciclistas, 15 de ellas sub-23.

El evento avalado por la Unión Ciclística Internacional (UCI) corrió este día la etapa 1 del evento ciclístico que terminará el día domingo próximo. Fueron un total de 92 kilómetros que representaron exigencia del primer nivel para las más de medio centenar de ciclistas.

Entre Santa Apolonia-Gasolinera La Pinada-Patzicía-gasolinera Puma La Pinada (5 vueltas)-Santa Apolonia, las atletas demostraron su capacidad y pusieron en plena ruta la estrategia para hacer su mejor papel, de forma individual y como sextetas.

Este primer recorrido contó con tres metas volantes, las cuales estuvieron ubicadas en la pasarela El Caimán al cierre de la primera, tercer y quinta vuelta. Asimismo, se disputó un premio de montaña de tercera categoría establecido en restaurante Las Cabras.

Presentan la XXIII Vuelta Internacional Femenina a Guatemala

El máximo evento del ciclismo femenino del año arranca la próxima semana y contará con los mejores cinco equipos nacionales y seis extranjeros.

Colombia gana la primera etapa

La primera etapa llena de colorido en Santa Apolonia, Chimaltenango, la ganó la colombiana Karen Villamizar, del PatoBike MBC con tiempo de 2 horas, 23 minutos y 41 segundos. Y de esta forma saboreó las mieles del triunfo en este evento internacional.

El segundo lugar fue para la colombiana Camila Valbuena, del equipo guatemalteco Macizo-Banrural, quien ingresó con el mismo tiempo.

La tercera casilla, fue para la chapina Jasmín Soto del Macizo-Banrural, quien ingresó a cinco segundos de Villamizar y Valbuena.

Las líderes tras la primera fecha

  • Karen Villamizar, líder general de la competencia con 02:23:28 horas
  • Heidy Flores, líder de la clasificación sub-23 con 02:23:56 horas
  • Macizo-Banrural, líder por equipos con 07:11:17 horas
  • Karen Villamizar, líder de la regularidad con 20 puntos

Segunda etapa

Este viernes 15 de agosto, Día de la Asunción en Ciudad de Guatemala, se desarrollará la segunda etapa en Sololá, entre San Juan Argueta-El Novillero-Gasolinera Don Arturo-(5 vueltas)-San Juan Argueta para un total de 110.3 kilómetros.    

