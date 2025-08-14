José Santiago gana plata en kickboxing de Juegos Mundiales

Guatemala sigue escribiendo historia y de la buena en los Juegos Mundiales 2025, los cuales se celebran en Chengdu (Sichuan, China). Este jueves, fue el atleta José Santiago quien se subió al podio de estas Justas en las que el país participa por cuarta vez.
Guatemala llegó a estos Juegos Mundiales Chengdu 2025 con un antecedente de dos medallas ganadas: Sofía Granda en boliche en 2001 y Ana Gabriela Martínez en raquetbol en 2022. Pero la edición 2025 has sido la más exitosa ya que Guatemala ha alcanzó la segunda medalla de estos Juegos tras la logada por Dalia Soberanis en el patinaje.
Fue José Santiago quien tuvo el honor se subirse al podio tras ganar la medalla de plata en el kickboxing. "¡Plata para Guatemala! José Santiago puso alma y corazón en la final y terminó quedándose con la medalla de plata, en el kickboxing de los Juegos Mundiales de Chengdu", informó el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) en sus redes sociales.
Añadió: "Un aguerrido Santiago cayó 12-17 frente al austriaco Erik Zimmermann (-74 kgs.). ¡Gracias por tu esfuerzo, tu pasión y tu disciplina! y por darle a Guatemala su segunda medalla en Chengdu".
El podio
- Oro para José Santiago de Guatemala
- Plata para Erik Zimmermann de Austria
- Bronce para Carvin Burke de Países Bajos
El kickboxers José Santiago (plata) de esta forma se une a los medallistas Sofía Granda (oro), Ana Gabriela Martínez (plata), Dalia Soberanis (bronce) como los únicos cuatro atletas en celebrar en unos Juegos Mundiales.
En esta edición, la 2025, Dalia Soberanis había dado al país el pasado martes la primera medalla al ganar el bronce en la final del patinaje sobre ruedas (sprint 100 metros).
Finales para Guatemala
En el raquetbol, Guatemala tiene otras opciones de medalla al haber ingresado a semifinales a Ana Gabriela Martínez y Edwin Galicia.
Gabriela Martínez venció 11-8, 11-3 y 11-8 a la costarricense Larissa Faeth para clasificar a semifinales de singles. Su rival, será la argentina María José Vargas. El juego se desarrollará este viernes a las 01:00 horas de Guatemala.
Por su parte, Edwin Galicia también superó la fase de los cuartos de final al ganar su juego por 11-9, 9-11, 11-7 y 11-6 al norteamericano Jake Bredenbeck.
De esta forma, Guatemala pone en juego dos medallas que podrían hacer de esta participación la más relevante de la historia en unos Juegos Mundiales.