 MLS: Vancouver Whitecaps presenta al alemán Thomas Müller
Deportes

MLS: Vancouver Whitecaps presenta al alemán Thomas Müller

Thomas Müller, campeón del mundo con la selección de su país en Brasil 2014, abandonó el Bayern Múnich este verano y puso rumbo a Canadá.

Compartir:
Thomas Müller presentado con el Vancouver Whitecaps
Thomas Müller presentado con el Vancouver Whitecaps / FOTO: @WhitecapsFC

El Vancouver Whitecaps de la MLS presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller tras su reciente fichaje por el club canadiense, en un acto en el que el exjugador del Bayern Múnich insistió en que llegaba con el objetivo de pelear por títulos.

"Era tiempo para una aventura, pero necesitaba tener la oportunidad de pelear por títulos (...) hay una oportunidad, no solo este año sino también el que viene", dijo el alemán en una rueda de prensa con motivo de su llegada a Vancouver.

Además, indicó que también lo influyó en su decisión el hecho de que Vancouver es conocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir.

"Quiero estar en el campo lo antes posible, eso es por lo que estoy aquí. La ciudad es bonita, he escuchado de ello, pero al final estoy aquí para jugar al futbol", recordó.

Campeón del mundo en 2014

Thomas Müller, campeón del mundo con la selección de su país en Brasil 2014, abandonó el Bayern Múnich este verano y puso rumbo a Canadá en un movimiento que la directiva del Vancouver Whitecaps tachó de histórico.

"Es un gran momento para ser seguidor de los Whitecaps y un seguidor del fútbol en Canadá", afirmó el director ejecutivo del equipo, Axel Schuster.

El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025, e incluye una opción de Jugador Designado para 2026, informó en un comunicado el Vancouver Whitecaps.

El Vancouver Whitecaps es actualmente segundo en la Conferencia Oeste de la MLS, a cuatro puntos del líder, el San Diego FC, pero con un partido menos disputado. El conjunto canadiense alcanzó esta temporada la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que cayó por 5-0 ante el Cruz Azul mexicano.

El Vancouver Whitecaps juega este domingo en la MLS cuando reciba a Dynamo a las 19:00 horas de Guatemala.

*Información EFE.

En Portada

Seguridad fronteriza, clave en la reunión entre los presidentes de Guatemala y Méxicot
Nacionales

Seguridad fronteriza, clave en la reunión entre los presidentes de Guatemala y México

12:12 PM, Ago 14
Colombiana Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femeninat
Deportes

Colombiana Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina

01:45 PM, Ago 14
Minex: El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminalest
Nacionales

Minex: "El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales"

10:35 AM, Ago 14
Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir eleccionest
Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

12:47 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos