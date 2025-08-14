Roberto Bonilla con segundo oro en Panamericanos Junior 2025

El nadador guatemalteco Roberto Bonilla firmó esta tarde una nueva página de gloria en su corta carrera deportiva y da esperanzas al país para tener a un futuro un atleta de máximo nivel que pueda llevar a Guatemala al podio de los Juegos Olímpicos.
Al cierre de la primera semana de competencias en los segundos Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, Roberto Bonilla alcanzó su segunda medalla de oro en estas justa deportivas que se celebran desde el pasado 9 y culminarán el 23 del presente mes. A estas dos medallas doradas, hay que sumarle la plata y bronce que logró hace cuatro años en los Panamericanos Junior de Cali-Valle (Colombia). Asimismo, el nadador nacional se hace de un nuevo récord panamericano junior.
Roberto Bonilla fue noticia el martes 12 de agosto cuando ganó el oro en los 200 metros pecho. Aquel día, además del oro panamericano había impuesto un récor panamericano junior. En las preliminares, batió el récord de los 02:14:85 minutos impuestos en la edición 2021 logrando el 02:14:74. Y en la final, bajó su propia marca a 2:12:60 minutos.
Y para este jueves 14 de agosto, Roberto Bonilla clasificó a la final A de los 200 metros combinados y en la final se impuso a sus rivales para ingresar primero y de esta forma sentenciar su segundo oro en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. Esta vez, el chapín gana con tiempo de 02:00.09 minutos.
El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) a través de sus redes sociales, detalló: "Roberto Bonilla vuelve a brillar en #ASU2025, conquistando la medalla de oro e imponiendo nuevo récord panamericano junior en los 200 metros combinados. Tiempo de 2:00.09 para el tritón guatemalteco que con esta victoria, suma su segunda presea dorada en los Juegos, dejando claro que la pasión, la disciplina y el amor por Guatemala son su mejor impulso".
El recuerdo de Cali-Valle 2021
El nadador guatemalteco Roberto Bonilla fue parte de la delegación que hizo historia en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior en Cali-Valle 2021, donde se colgó la medalla de plata en los 200 metros mariposa y el bronce en los 200 metros pecho.
Bonilla ha ido acumulando éxitos en la natación. Otro de sus mejores momentos lo vivió en el Mundial Juvenil en Lima, Perú, en el 2022, después de clasificar a la final de los 200 metros combinado, donde terminó en el sexto lugar. En Lima, el tritón nacional alcanzó cuatro finales con los siguientes resultados: dos sextos lugares, un octavo y un quinto puesto.
El nadador ha ido quemando etapas en su carrera, en el 2018 comenzó a entrenarse en The Woodlands, en Houston, Texas, Estados Unidos.