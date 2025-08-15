 Barcelona renueva al defensa francés Jules Koundé hasta 2030
Deportes

Barcelona renueva al defensa francés Jules Koundé hasta 2030

La noticia ya había sido anunciada por el propio Koundé durante la gira del equipo por Asia, a finales de julio.

Jules Koundé renueva con Barcelona hasta 2030
Jules Koundé renueva con Barcelona hasta 2030 / FOTO: @FCBarcelona_es

El Barcelona hizo oficial este viernes la renovación del defensa francés Jules Koundé hasta el 30 de junio de 2030. Koundé, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Sevilla.

La firma del nuevo contrato del futbolista francés será rubricado en un acto que contará con la participación de Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, informó el Barça a través de un comunicado oficial.

La noticia ya había sido anunciada por el propio Koundé durante la gira del equipo por Asia, a finales de julio, cuando afirmó que estaba "todo listo para renovar hasta 2030" cuando regresaran a Barcelona, además de detallar que las negociaciones fueron "rápidas".

"El club y yo teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento, me siento a gusto con el equipo y estoy muy agradecido de estar en una institución donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de irme", indicó el zaguero galo en esos momentos.

Jules Koundé titular indiscutible con Flick 

Titular indiscutible en el equipo entrenado por el alemán Hansi Flick -el curso pasado disputó 53 partidos-, Koundé se ha asentado en la posición de lateral derecho en su etapa como azulgrana, aunque él sigue considerándose central.

"Siempre estoy a disposición del entrenador, sabe que puedo jugar en las dos demarcaciones. Pero siempre me sentiré más central, porque me formé como tal", dijo al respecto Koundé, quien espera dar otro "paso adelante" esta temporada a las órdenes de Flick.

En el imaginario barcelonista aún perdura y perdurará su gol agónico en la final de Copa 2024/25. Un cañonazo lleno de energía en el minuto 116 para decantar la balanza hacia el lado culer en la final copera ante el Real Madrid. Un héroe inesperado en aquella noche mágica, pero un lateral omnipresente en los esquemas de Hansi Flick.

Con el Barça, el francés ha ganado dos veces la Supercopa de España (2023 y 2025), una Copa del Rey (2025) y dos ligas (2023 y 2025).

*Información EFE.

