 La Supercopa de Alemania, el primer reto para el Bayern
Deportes

La Supercopa de Alemania, el primer reto para el Bayern Múnich

Este sábado a las 12:30 horas GT, Stuttgart juega ante Bayern Múnich en la ahora llamada Supercopa Franz Beckenbauer.

Bayern Múnich busca la Supercopa de Alemania este sábado
Bayern Múnich busca la Supercopa de Alemania este sábado / FOTO: @FCBayern

La Supercopa Franz Beckenbauer, como es su nombre oficial a partir de esta temporada, será el primer reto de envergadura para el Bayern Múnich de Luis Díaz que se medirá a domicilio en su condición de campeón alemán vigente ante el ganador de la pasada edición de la Copa de Alemania, el Stuttgart.

La pretemporada del Bayern, aunque corta debido a haber vuelto tarde de vacaciones por su participación en el Mundial de Clubes, ha sido buena. Ante todo el 4-0 logrado ante el Tottenham dejó una buena impresión, lo mismo que el propio Luis Díaz, pese a que el colombiano todavía no ha visto puerta.

Sin embargo, con el duelo ante el Stuttgart en el que el Bayern se juega el primer título de la temporada empieza lo que realmente vale. Los bávaros parten como claros favoritos y Luis Díaz apunta a titular.

Alineación del Bayern  

La alineación del Bayern parece clara. En defensa, el Bayern llega con la sensible baja del lateral izquierdo Alphonso Davies que todavía no está a punto tras una grave lesión de rodilla que lo ha tenido meses alejado de las canchas. Su sustituto más probable es Josip Stasinic.

En la media punta, la ausencia de Jamal Musiala, que sufrió una lesión grave en el Mundial de Clubes y no volverá antes de finales del año, obliga al entrenador Vincent Kompany a improvisar un poco.

El esquema habitual del Bayern es un 4-2-3-1, con Harry Kane como ariete, y dos extremos y una media punta. En la última posición, con la marcha de Thomas Müller y sin que haya logrado cerrarse el fichaje de Nick Woltemade -jugador del Stuttgart- Musiala no tiene sustituto natural.

En la alineación titular se espera que los tres por detrás de Kane sean Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz. Los tres normalmente son extremos, pero uno deberá jugar por el centro o tendrá que haber una rotación permanente.

Los técnicos 

Para el técnico Vincent Kompany, campeón con el Bayern, es su segunda temporada en el club bávaro que suele ser la más difícil para un entrenador en Múnich. Entre los antecesores del belga, Julian Nagelsmann, Niko Kovac y Carlo Ancelotti no lograron terminar su segundo ejercicio. El último entrenador que dirigió al Bayern dos temporadas completas o más -fueron tres- fue Pep Guardiola entre 2013 y 2016.

En el banquillo del Stuttgart está Sebastian Hoeness, un entrenador cuyo apellido hace pensar ya en el Bayern, donde empezó su carrera de entrenador en las divisiones inferiores, Su nombre estuvo en la baraja de candidatos antes de se cerrará el fichaje de Kompany. 

*Información EFE.

