Raquetbol irá por dos medallas de bronce en Juegos Mundiales

La actividad de los Juegos Mundiales Chengdu 2025 (China) siguen su desarrollo y la delegación de Guatemala sigue escribiendo su mejor participación en este tipo de torneos, que aglomera a los deportes que no son olímpicos.
Una de las notas del día eran los duelos semifinales del raquetbol en los singles, tanto femenino como masculino, donde Ana Gabriela Martínez y Edwin Galicia buscaban el boleto a la final y de esa forma asegurar una medalla de oro o de plata.
Pero para los intereses chapines, ambos cayeron derrotados en semifinales y se perdió la oportunidad de asegurar medalla, aunque ambos deberán jugar este sábado el partido que define el bronce, por lo que las puertas siguen abiertas para los connacionales de poder subir al podio mañana y seguir incrementando los metales en el medallero general.
Semifinales, el sábado
Tras una semifinal larga, intensa y de mucha tensión, la guatemalteca Gaby Martínez terminó con marcador adverso de 12-10, 12-14, 10-12 y 6-11 ante la argentina María José Vargas en el singles de raquetbol de los Juegos Mundiales Chengdu 2025.
Ahora, Ana Gabriela Martínez buscará la medalla de bronce frente a la boliviana Stefanny Barrios en partido programado para el sábado a las 05:00 hora de Guatemala.
Por su parte, Edwin Galicia lo dio todo, pero lamentablemente perdió su duelo de semifinal en el singles masculino. Cayó con parciales de 10-12, 4-11 y 9-11 frente al argentino Diego García. El guatemalteco disputará la medalla de bronce ante un rival por definir el próximo sábado.
Gaby por su segunda medalla
En la historia de los Juegos Mundiales, incluyendo la edición de Chengdu 2025, Guatemala suma cuatro medallas, y una de ellas fue lograda por Ana Gabriela Martínez en la educación de 2021, y en el 2025 está a las puertas de lograr en su cuenta personal la segunda medalla en este tipo de justas deportivas.
Para Guatemala, que actualmente cuenta en Chengdu 2025, con dos metales: Una plata (José Santiago) y un broce (Dalia Soberanis), este sábado, el raquetbol podría darle dos metales de bronce.
Medallas de Guatemala en Juegos Mundiales
- Juegos Mundiales Akita 2001: Oro para Sofía Granda en boliche
- Juegos Mundiales Birmingham 2022: Plata para Ana Gabriela Martínez en raquetbol
- Juegos Mundiales Chengdu 2025: Plata para José Santiago en kickboxing
- Juegos Mundiales Chengdu 2025: Bronce para Dalia Soberanis en patinaje
- Juegos Mundiales Chengdu 2025: El raquetbol aspira a dos bronces con Ana Gabriela Martínez y Edwin Galicia.