Ana Gabriela Martínez gana bronce en los Juegos Mundiales 2025

El bronce de Ana Gabriela Martínez en ráquetbol selló la mejor actuación de Guatemala en unos Juegos Mundiales, con tres preseas obtenidas en Chengdu 2025.

Raquetbolista guatemalteca Ana Gabriela Martínez - COG
Raquetbolista guatemalteca Ana Gabriela Martínez / FOTO: COG

La raquetbolista guatemalteca Ana Gabriela Martínez conquistó la medalla de bronce en los Juegos Mundiales 2025, que se llevan a cabo en Chengdu, China. Según informó el Comité Olímpico Guatemalteco, la atleta obtuvo la presea luego de que su rival, la boliviana Stefanny Barrios, no se presentara a disputar el partido por lesión. Este resultado consolida a Martínez como una de las figuras más destacadas del ráquetbol guatemalteco y latinoamericano.

Se trata de la segunda ocasión en que Ana Gabriela Martínez sube al podio en estos juegos. En la edición de 2022, celebrada en Birmingham, Estados Unidos, la guatemalteca se colgó la medalla de plata tras llegar a la final, donde fue superada por la mexicana Paola Longoria. Su constancia y alto nivel competitivo han convertido a Martínez en una referente del deporte guatemalteco, siendo ejemplo de disciplina y perseverancia.

Guatemala brilló en los Juegos Mundiales 2025

Con este logro, la delegación de Guatemala culmina su participación en Chengdu con un balance histórico: tres medallas en total. José Santiago ganó la plata en kickboxing, mientras que Dalia Soberanis en patinaje y Ana Gabriela Martínez en ráquetbol sumaron dos bronces. Este es el mejor desempeño de Guatemala desde que comenzó a participar en los Juegos Mundiales, reafirmando el progreso y la proyección internacional de sus atletas, solo se habían ganado medalla en 2001 con Sofía Granda y en 2022 con Ana Gabriela Martínez.

Los Juegos Mundiales surgieron en 1981 como una competencia internacional organizada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) para disciplinas que no forman parte del programa olímpico tradicional. Se celebran cada cuatro años y reúnen a atletas de alto rendimiento en deportes como ráquetbol, squash, kickboxing, patinaje de velocidad, entre otros. Su objetivo es brindar un escenario global a disciplinas emergentes o menos mediáticas, fomentando su crecimiento y reconocimiento a nivel internacional. En este contexto, el éxito guatemalteco en Chengdu representa no solo una victoria individual, sino también un impulso para el desarrollo de estas disciplinas en el país.

Raquetbolista guatemalteca Ana Gabriela Martínez - COG

