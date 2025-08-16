Barcelona inscribe a Rashford y Joan García a última hora

El FC Barcelona logró este sábado inscribir a contrarreloj al delantero inglés Marcus Rashford y al guardameta Joan García en LaLiga EA Sports, permitiendo que ambos estén disponibles para el debut liguero frente al Mallorca en Son Moix. La operación se concretó pocas horas antes del inicio de la primera jornada, asegurando que el técnico Hansi Flick cuente con dos piezas clave para un partido que marcará el arranque oficial de la temporada. Sin embargo, el conjunto azulgrana no podrá contar con Robert Lewandowski, quien se perderá el choque debido a molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
La baja de Lewandowski se suma a la del guardameta titular Marc-André ter Stegen y la del joven centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados. La ausencia de estas figuras obligará a Flick a realizar ajustes en su planteamiento inicial, apostando por nuevas combinaciones en el ataque y la portería. En este contexto, la presencia de Rashford y Joan García cobra un valor estratégico, especialmente considerando la dificultad que implica iniciar la liga fuera de casa ante un rival siempre combativo como el Mallorca.
Barcelona aún no ha logrado inscribir a todos los jugadores
A pesar de estas incorporaciones, el Barcelona todavía no ha podido dar de alta a algunos de sus refuerzos y jugadores clave. El portero Wojciech Szczesny, el defensa Gerard Martín y el joven atacante Roony Bardghji no entraron en la lista al no estar inscritos en la competición. Tampoco viajó el lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es incierta. Esta situación refleja las dificultades administrativas y de planificación que el club ha debido sortear en el inicio de curso.
Para completar la convocatoria, Flick incluyó a varios canteranos que han destacado en la pretemporada con el primer equipo, como Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro "Dro" Fernández. La lista definitiva para el duelo incluye a los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; defensas como Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric y Jofre Torrents; centrocampistas como Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro "Dro" Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y en la delantera, Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford, encargado de liderar el ataque ante la ausencia de Lewandowski.