Bayern Múnich conquista la Supercopa de Alemania

El Bayern Múnich inició la temporada con paso firme y conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer 2-1 al Stuttgart, en un duelo que tuvo como gran protagonista al colombiano Luis Díaz. El guajiro, quien llegó al club bávaro en este mercado de fichajes procedente del Liverpool por 75 millones de euros, debutó con gol y levantó su primer título con la institución alemana, demostrando de inmediato el peso que puede tener en la plantilla dirigida a pelear por todos los frentes.
El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Arena, fue intenso de principio a fin. El Bayern se adelantó con autoridad con anotación de Harry Kane y encontró en "Lucho" la chispa necesaria para marcar la diferencia en el segundo tiempo. En el minuto 77, tras una gran jugada colectiva que inició Harry Kane y continuó Serge Gnabry con un centro preciso, Díaz apareció dentro del área para cabecear el balón y vencer al portero Fabian Bredlow, desatando la euforia de la afición bávara con el 2-0 parcial.
Bayern Múnich suma un nuevo título a su palmarés
El Stuttgart recortó distancias en el tiempo de reposición con un gol de Jamie Leweling, pero ya era tarde para evitar la coronación del Bayern. Con esta victoria, el club bávaro sumó su undécimo trofeo de Supercopa alemana, consolidándose como el más ganador en la historia de la competición.
Para el colombiano, la final significó un debut soñado: primer partido oficial, primera final y primer título en el fútbol alemán, un inicio que ilusiona tanto al jugador como a la hinchada.
Ahora, el reto de Luis Díaz será trasladar este buen inicio a la Bundesliga y la Champions League. El atacante suma ya 15 títulos en su carrera profesional, y su objetivo es seguir incrementando esa cifra con el Bayern, donde tiene por delante una temporada cargada de exigencias. El debut liguero ante el RB Leipzig el próximo 22 de agosto será su primera gran prueba en casa, mientras que la Copa de Alemania y la Champions aparecen en el horizonte de un club que siempre apunta a lo más alto en Europa.