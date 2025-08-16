El capitán del Mallorca carga contra el arbitraje

El FC Barcelona inició su defensa del título liguero con una contundente victoria por 0-3 sobre el Mallorca, en un partido marcado por la polémica arbitral. Los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal sellaron el triunfo azulgrana, pero lo que quedó en el aire fueron las quejas del conjunto balear por la forma en que se produjo el segundo tanto. Una acción que tuvo como protagonista involuntario al capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, encendió la indignación local.
La jugada que levantó la polémica llegó al minuto 22, cuando Lamine Yamal disparó desde fuera del área y el balón impactó de lleno en la cabeza de Raíllo, quien cayó al césped mareado. Pese a la gravedad de la situación, el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que el juego continuara y Ferran Torres aprovechó la confusión para marcar el 0-2. La acción generó airados reclamos del Mallorca, que entendía que debía haberse aplicado el protocolo de conmoción cerebral establecido por LaLiga.
Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, explota contra el arbitraje
Tras el encuentro, Raíllo no dudó en mostrar su malestar frente a las cámaras de Movistar+. "Hay poco que explicar, la gente lo ha visto. El protocolo de LaLiga decía que si te caías al suelo parabas. Han pasado diez segundos y me mareo un poco. Da tiempo de sobra. Que nos expliquen por qué no se ha parado. Si el reglamento dice una cosa hay que cumplirlo. Hasta los jugadores del Barcelona nos decían que les habían explicado lo mismo", declaró con firmeza el defensa.
El capitán bermellón también relató la confusión que vivió en ese momento: "Munuera me pregunta si estoy mareado y le pregunto qué ha pasado y me dice: gol. Ferran me dice también que chuta porque cree que lo va a parar". Para Antonio Raíllo, stas palabras reflejan la sensación de impotencia en el Mallorca, que sintió que la falta de aplicación del reglamento influyó directamente en el desarrollo del partido.
La indignación creció aún más con las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, decisiones que, a juicio de Raíllo, rompieron cualquier opción de competir. "Luego decisiones contra nosotros. La expulsión de Muriqi..., pero después a Raphinha solo le enseña amarilla. Nos queda tirar de orgullo. Bochorno porque ni ellos pueden jugar ni nosotros, no hay espectáculo", sentenció el capitán.