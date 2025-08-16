 Resultado Mallorca vs. Barcelona - Primera jornada LaLiga
Barcelona inicia la defensa del título con triunfo ante Mallorca

El Barça debutó en LaLiga 2025/26 con victoria 0-3 ante Mallorca gracias a los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Celebración del Barcelona ante el Mallorca - EFE
Celebración del Barcelona ante el Mallorca / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona inició con paso firme la defensa de su título en LaLiga 2025/26 tras imponerse 0-3 en su visita al Mallorca. El equipo dirigido por Hansi Flick mostró su pegada desde los primeros minutos, con un gol tempranero de Raphinha al minuto 7, otro de Ferran Torres al 24, en lo que parecía un triunfo tranquilo. Sin embargo, la victoria blaugrana no estuvo exenta de polémicas que marcaron el desarrollo del encuentro, antes que Lamine Yamal sentenciara el juego al 90+4'.

El partido se inclinó rápidamente a favor de los culés, quienes dominaron el balón y las ocasiones con claridad. No obstante, el segundo gol estuvo rodeado de controversia, ya que Lamine Yamal disparó desde fuera del área y el balón impactó en la cabeza de Raíllo, quien cayó inconsciente. Pese a la gravedad de la situación, el árbitro no activó el protocolo de conmoción cerebral y la jugada continuó, permitiendo que Ferran Torres marcara ante la inacción de los jugadores del Mallorca, lo que desató fuertes reclamos de los locales.

Barcelona logra importante victoria en condición de visita

La tensión aumentó con el paso de los minutos. Primero, Manu Morlanes dejó a su equipo en inferioridad al recibir la segunda tarjeta amarilla, y más tarde Vedat Muriqi fue expulsado, tras la revisión del VAR, por un duro planchazo en el rostro del guardameta culé, Joan García. La polémica arbitral siguió encendida cuando Raphinha realizó una entrada peligrosa sobre Mateu Morey, acción que solo fue sancionada con amarilla, aunque muchos consideraron que la falta merecía la tarjeta roja.

La segunda parte transcurrió con un Barcelona que, con la ventaja en el marcador y superioridad numérica, manejó el ritmo del partido sin sobresaltos. Las ocasiones de gol fueron escasas, pero el control del juego perteneció totalmente al conjunto visitante. Con esta victoria, el Barça suma sus primeros tres puntos y arranca la temporada con confianza, mientras que la actividad de la primera jornada de LaLiga continuará entre domingo y martes con el resto de los compromisos.

Foto embed
Celebración de Raphinha ante el Mallorca - Agencia EFE

