Méndez-Laing participa en la goleada del MK Dons

Nathaniel Méndez-Laing sigue mostrando su calidad con el MK Dons y este sábado se destacó en la goleada 5-0 ante Cheltenham Town, correspondiente a la tercera jornada de la EFL League Two. El atacante inglés-guatemalteco, titular en el encuentro, aportó su primera asistencia de la temporada y se convirtió en un constante peligro en la zona ofensiva del equipo. Su velocidad y capacidad para desbordar complicaron constantemente a la defensa rival, dejando claras muestras de su talento en los 68 minutos que estuvo en el campo antes de ser sustituido.
Durante su participación, Méndez-Laing tuvo una actuación activa con 35 toques, 14 pases precisos de 20 intentos, un intento de drible y una asistencia directa para gol. También destacó en acciones defensivas con dos despejes, dos intercepciones y dos tackles completados, aunque perdió la posesión en 11 ocasiones. Estos números reflejan no solo su contribución ofensiva, sino también su compromiso en la recuperación del balón y apoyo al equipo en diversas facetas del juego.
El MK Dons de Méndez-Laing está en zona de ascenso
El MK Dons dominó el partido de principio a fin, mostrando su poderío ofensivo y consolidándose como una de las fuerzas a seguir en la League Two. Los goles del equipo fueron anotados por Jack Sanders, Alex Gilbey, Callum Paterson, Rushian Hepburn-Murphy y Aaron Nemane, lo que permitió al club conseguir su segundo triunfo de la temporada y mantenerse invicto en sus tres primeros partidos.
Tras esta victoria, el MK Dons escala hasta la tercera posición en la tabla con siete puntos de nueve posibles, quedando solo detrás de Chesterfield y Crewe Alexandra, los otros dos equipos en zona de ascenso directo. A pesar de que aún restan más de 40 jornadas por disputar, el inicio del equipo y la participación destacada de jugadores como Méndez-Laing generan optimismo en la afición y expectativas de mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.