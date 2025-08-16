Resultado Cobán Imperial vs. Achuapa - Apertura 2025

Cobán Imperial y Achuapa protagonizaron un emocionante empate 2-2 en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025, en un encuentro lleno de intensidad y ocasiones de gol. Desde el inicio, ambos equipos mostraron ambición ofensiva, buscando la victoria que les permitiera escalar posiciones en la tabla de clasificación. El partido, disputado en el estadio de Cobán, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos con constantes cambios en el marcador.
La apertura del marcador llegó a los 25 minutos por medio de Steven Paredes para Cobán Imperial, quien peleó el balón y lo logró desviar ante la presencia de un defensor Achuapa para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, Achuapa no tardó en reaccionar y empató en la segunda parte gracias a Agustín Maziero, quien convirtió un penal a los 54 minutos, devolviendo la igualdad al partido y generando gran emoción en la grada.
Cobán Imperial y Achuapa protagonizan vibrante empate
En la segunda mitad, Víctor Alexis Matta adelantó a Achuapa a los 66 minutos, desatando la alegría de los visitantes y poniendo a Cobán en desventaja. No obstante, los locales no se dieron por vencidos y lograron igualar nuevamente el marcador a los 68 minutos gracias a Blady Aldana, quien con un remate certero remate de cabeza selló el 2-2 definitivo y dejó un empate justo para ambos conjuntos.
Con este resultado, Cobán Imperial se mantiene en la novena posición con 4 puntos tras cinco jornadas, mientras que Achuapa asciende momentáneamente al quinto lugar con seis unidades, tras sumar una victoria y tres empates. La jornada se completará este domingo con los tres partidos restantes.