 Resultado Cobán Imperial vs. Achuapa - Apertura 2025
Deportes

Cobán y Achuapa reparten puntos en un partido en el Estadio Verapaz

Cobán y Achuapa empataron 2-2, con goles de Steven Paredes y Blady Aldana por los locales, y Agustín Maziero y Alexis Matta por los visitantes en la quinta jornada del Apertura 2025.

Compartir:
Partido entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa - Carlos Cu Col
Partido entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa / FOTO: Carlos Cu Col

Cobán Imperial y Achuapa protagonizaron un emocionante empate 2-2 en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025, en un encuentro lleno de intensidad y ocasiones de gol. Desde el inicio, ambos equipos mostraron ambición ofensiva, buscando la victoria que les permitiera escalar posiciones en la tabla de clasificación. El partido, disputado en el estadio de Cobán, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos con constantes cambios en el marcador.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos por medio de Steven Paredes para Cobán Imperial, quien peleó el balón y lo logró desviar ante la presencia de un defensor Achuapa para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, Achuapa no tardó en reaccionar y empató en la segunda parte gracias a Agustín Maziero, quien convirtió un penal a los 54 minutos, devolviendo la igualdad al partido y generando gran emoción en la grada.

Cobán Imperial y Achuapa protagonizan vibrante empate

En la segunda mitad, Víctor Alexis Matta adelantó a Achuapa a los 66 minutos, desatando la alegría de los visitantes y poniendo a Cobán en desventaja. No obstante, los locales no se dieron por vencidos y lograron igualar nuevamente el marcador a los 68 minutos gracias a Blady Aldana, quien con un remate certero remate de cabeza selló el 2-2 definitivo y dejó un empate justo para ambos conjuntos.

Con este resultado, Cobán Imperial se mantiene en la novena posición con 4 puntos tras cinco jornadas, mientras que Achuapa asciende momentáneamente al quinto lugar con seis unidades, tras sumar una victoria y tres empates. La jornada se completará este domingo con los tres partidos restantes.

Foto embed
Partido entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa - Carlos Cu Col

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Retoman control en las cárceles de El Boquerón y Pavoncito t
Nacionales

Retoman control en las cárceles de El Boquerón y Pavoncito

09:59 AM, Ago 16
Erin se convierte en un huracán catastrófico con categoría 5 en el Atlánticot
Internacionales

Erin se convierte en un huracán "catastrófico" con categoría 5 en el Atlántico

11:45 AM, Ago 16
Estadio Mario Camposeco estrenará nueva iluminación este fin de semanat
Deportes

Estadio Mario Camposeco estrenará nueva iluminación este fin de semana

09:12 AM, Ago 16
La millonaria cifra por separación en acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguezt
Farándula

La millonaria cifra "por separación" en acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

11:33 AM, Ago 16

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos