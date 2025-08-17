Atlético Mictlán corta el paso perfecto de Deportivo Mixco

Atlético Mictlán recibió al Deportivo Mixco en el primer partido dominical que da continuidad a la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional del futbol mayor de Guatemala. La noticia, aparte del marcador 0-0, fue que los "Conejos" pararon el paso perfecto de los "Chicharroneros" que no pudieron encadenar su quinto triunfo consecutivo del campeonato. Pese a ello, el equipo de Fabricio Benítez sigue de líder.
Mixco llegó motivado al estadio La Asunción, de Asunción Mita en Jutiapa, tras cuatro triunfos logrados de forma consecutiva ante Cobán Imperial (0-1), Comunicaciones (1-0), Malacateco (1-2) y Xelajú (2-1). Ante Atlético Mictlán, los mixqueños buscaban su quinto triunfo.
Pero lamentablemente para los intereses chicharroneros, el partido quedó con un entretenido 0-0 ya que existió un duelo de ida y de vuelta que se mantuvo desde el inicio del compromiso hasta su última jugada.
El público asistente al estadio jutiapaneco se fue con un sabor agridulce, ya que su equipo fue protagonista para cortar el quinto triunfo de forma consecutiva de los mixqueños, pero también son conscientes de que ser penúltimo lugar, con posibilidad de tocar el sótano, no es lo mejor en sus intereses para la presente campaña donde buscan seguir en el máximo circuito del balompié nacional.
Las posiciones
Aurora venció al Antigua (3-2) y Municipal a Malacateco (2-3), y esos resultados más el empate de Mixco en la cancha del Mictlán, hacen que el liderato continúe una semana más en poder del equipo de Fabricio Benítez, que hoy llegó a 13 puntos.
El sublíder es Municipal con 11 unidades, y ha quedado a dos puntos de darle alcance a Mixco. Lo que prácticamente está a una victoria de diferencia de superar y alcanzar la cima del futbol nacional.
El recién ascendido y el histórico tercer mejor equipo de Guatemala, el Aurora F. C. es tercero con 10 puntos, y ese logro ha sido posible ya que en casa se mantiene como un terreno de juego difícil para sus rivales en llevarse los puntos.
Mixco, líder del campeonato, expondrá la primera posición durante la sexta fecha cuando visite al campeón Antigua. Ese compromiso se jugará en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala el viernes 22 de agosto a las 19:00 horas.
Por su parte, Atlético Mictlán deberá visitar a Deportivo Guastatoya el sábado 23 de agosto a las 16:00 horas.