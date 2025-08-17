Jessica Parra conquista la Vuelta Femenina a Guatemala 2025

Este domingo 17 de agosto concluyó la Vuelta Femenina a Guatemala 2025 con la consagración de la ciclista colombiana Jessica Parra, integrante del Team PATOBIKE BMC, como la gran campeona de la competencia. La última etapa tuvo también protagonismo cafetero, ya que fue ganada por su compatriota Camila Valbuena, confirmando el dominio de Colombia en el cierre del certamen.
En cuanto a la representación nacional, la guatemalteca Gaby Soto, del Team Macizo-Banrural, se llevó el maillot como la mejor representante chapina, reafirmando su vigencia como una de las corredoras más importantes del país. Aunque el título absoluto no se quedó en casa, el desempeño de Soto fue motivo de orgullo para la afición local, que la recuerda como la última guatemalteca en ganar la Vuelta, logro que consiguió en 2017.
El palmarés de la Vuelta Femenina a Guatemala
La Vuelta Femenina a Guatemala, fundada en 2001, se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del ciclismo femenino en la región. Desde su origen se ha celebrado de manera ininterrumpida, salvo en 2020 y 2022 debido a la pandemia del Covid-19. A lo largo de la historia, Guatemala encabeza el palmarés con nueve títulos, aunque la sequía de triunfos locales ya se extiende por más de siete años.
Con la victoria de Jessica Parra, Colombia alcanzó su cuarto título en la historia de la competencia, sumándose a los obtenidos por Luz Adriana Tovar en 2008, Liliana Moreno en 2019 y Lorena Colmenares en 2021. La campeona de 2025 sucede en el trono a la italiana Valentina Basilico, ganadora en 2024.
En la estadística histórica destaca además Evelyn García, de El Salvador, y Cynthia Lee, de Guatemala, quienes son las máximas campeonas con tres títulos cada una, confirmando el prestigio y la tradición que rodean a esta competencia centroamericana.