Comunicaciones vence a Marquense, fecha 5 del Apertura 2025

Comunicaciones regresó a su sede, el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, y lo hizo en medio de su conmemoración de los 76 años de vida como institución. No había mejor escenario, para que los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández se llevaran el triunfo y darle una tremenda alegría a su noble y fiel afición.
Y las cosas así fueron. Comunicaciones derrotó a Deportivo Marquense en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Goles de Brian Martínez al 15 y Erick Lemus al 43 daban un 2-0 al término del primer tiempo. Más adelante, la ventaja la incrementaba Lynner García con un gol al 59 para el 3-0 final. Victoria y goleada en el regreso de los "Albos" al Cementos Progreso.
A Deportivo Marquense le anularon dos jugadas que había terminado en gol del uruguayo Diego Casas, una en el primer tiempo y otras en el segundo.
Cuando se jugaba el minuto 76, Comunicaciones vivió un momento de fiesta con juegos pirotécnicos y un tifo en las gradas por sus 76 años de vida.
José Corena, lesionado
Una de las situaciones que lamentó el Comunicaciones fue la lesión de su colombiano José Corena, quien al 23 tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, aunque posteriormente se le vio caminando en la zona del banquillo. El lugar de Corena lo ocupó el eterno Rafael Morales.
Otro momento de nervios fue cuando en una acción dividida entre Andy Ruiz y Stheven Robles dejó con algún tipo de dolor en una de sus piernas al jugador de Comunicaciones, pero tras recibir asistencia médica, el jugador y seleccionado nacional continuó jugando.
En cinco fechas, Comunicaciones apenas logró esta noche su segundo triunfo (más dos empates), y eso le ayuda a llegar a 8 puntos para posicionarse en el quinto lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Mixco (13 pts.), Municipal (11 pts.), Aurora (10 pts.) y Antigua (9 pts.).
La siguiente presentación de Comunicaciones será el domingo 24 de agosto cuando visite al Deportivo Achuapa a las 14:00 horas.
#Apertura2025 | ??? ¡FELIZ ANIVERSARIO 76!— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 18, 2025
?Comunicaciones 3-0 Marquense?: Al minuto 76, se vive este momento especial en el estadio Cementos Progreso por los 76 años de fundación del "Crema". ? Alex Meoño.
Nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/tFir6K8h31
Erick Lemus, goleador
El 2-0 fue puesto por Erick Lemus antes de cerrar el primer tiempo. Para el goleador nacional fue su tercer tanto en el campeonato Apertura 2025, y eso le dio la oportunidad de darle alcance a los goleadores John Oliveira de Deportivo Achuapa y al mismo Darwin Lom de Comunicaciones.
De esta forma, la tabla de goleo está compartida por tres futbolistas con tres goles.