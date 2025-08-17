 Erick Barrondo conquista el oro en los NACAC Championships
Deportes

Erick Barrondo conquista el oro en los NACAC Championships 2025

Erick Barrondo volvió a lo más alto con el oro en los 20 mil metros marcha de los NACAC Championships 2025, donde José Ortiz logró plata y Mirna Ortiz sumó otra medalla plateada para Guatemala.

Compartir:
Guatemala logra varias medallas en los NACAC Championships 2025 - Federación de Atletismo
Guatemala logra varias medallas en los NACAC Championships 2025 / FOTO: Federación de Atletismo

El atletismo guatemalteco volvió a brillar en el escenario internacional gracias al histórico marchista Erick Barrondo, quien este sábado conquistó la medalla de oro en los NACAC Championships 2025. El medallista olímpico en Londres 2012 se adueñó de la prueba de 20,000 metros marcha, firmando un tiempo de 1:28:54.12, que le permitió subir a lo más alto del podio y confirmar una vez más su vigencia en la disciplina.

La emoción para Guatemala no terminó allí, ya que el también marchista José Ortiz acompañó a Barrondo en el podio al quedarse con la medalla de plata con un crono de 1:28:55.32, en una llegada muy cerrada que demostró el gran nivel de los representantes chapines. Este doblete en la rama masculina consolidó una jornada memorable para el país en el certamen.

Sobresaliente jornada para Guatemala en el NACAC Championships 2025

En la categoría femenina, la experimentada Mirna Ortiz también se encargó de dejar huella al adjudicarse la medalla de plata con un tiempo de 1:37:52.58, ampliando así la cosecha de preseas para la delegación nacional. Con este resultado, Guatemala sumó tres medallas en un solo día de competencia, reafirmando su prestigio en la marcha atlética a nivel continental.

La Federación Nacional de Atletismo celebró estos logros con orgullo en sus redes sociales, destacando el esfuerzo y dedicación de los atletas. "¡Estamos orgullosos de todo su esfuerzo! Mantente pendiente de nuestras publicaciones para conocer más actualizaciones de esta importante competencia", expresaron en un mensaje que refleja la esperanza de que el país continúe sumando éxitos en este campeonato.

Foto embed
Erick Barrondo completa la prueba de los 35 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo -

En Portada

Actividad del volcán Santiaguito provoca caída de ceniza en varias comunidades de Quetzaltenangot
Nacionales

Actividad del volcán Santiaguito provoca caída de ceniza en varias comunidades de Quetzaltenango

08:24 PM, Ago 16
Trump aboga por acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania ante su reunión con Zelenskit
Internacionales

Trump aboga por acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania ante su reunión con Zelenski

07:12 PM, Ago 16
PNC refuerza su presencia en las cárceles a nivel nacional t
Nacionales

PNC refuerza su presencia en las cárceles a nivel nacional

12:06 PM, Ago 16
VIDEO. Messi regresa con gol y asistencia en la victoria del Inter Miamit
Deportes

VIDEO. Messi regresa con gol y asistencia en la victoria del Inter Miami

07:31 AM, Ago 17

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSeguridadredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos