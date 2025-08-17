Erick Barrondo conquista el oro en los NACAC Championships

El atletismo guatemalteco volvió a brillar en el escenario internacional gracias al histórico marchista Erick Barrondo, quien este sábado conquistó la medalla de oro en los NACAC Championships 2025. El medallista olímpico en Londres 2012 se adueñó de la prueba de 20,000 metros marcha, firmando un tiempo de 1:28:54.12, que le permitió subir a lo más alto del podio y confirmar una vez más su vigencia en la disciplina.
La emoción para Guatemala no terminó allí, ya que el también marchista José Ortiz acompañó a Barrondo en el podio al quedarse con la medalla de plata con un crono de 1:28:55.32, en una llegada muy cerrada que demostró el gran nivel de los representantes chapines. Este doblete en la rama masculina consolidó una jornada memorable para el país en el certamen.
Sobresaliente jornada para Guatemala en el NACAC Championships 2025
En la categoría femenina, la experimentada Mirna Ortiz también se encargó de dejar huella al adjudicarse la medalla de plata con un tiempo de 1:37:52.58, ampliando así la cosecha de preseas para la delegación nacional. Con este resultado, Guatemala sumó tres medallas en un solo día de competencia, reafirmando su prestigio en la marcha atlética a nivel continental.
La Federación Nacional de Atletismo celebró estos logros con orgullo en sus redes sociales, destacando el esfuerzo y dedicación de los atletas. "¡Estamos orgullosos de todo su esfuerzo! Mantente pendiente de nuestras publicaciones para conocer más actualizaciones de esta importante competencia", expresaron en un mensaje que refleja la esperanza de que el país continúe sumando éxitos en este campeonato.