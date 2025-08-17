 Messi vuelve con gol y asistencia en triunfo del Inter Miami
Deportes

Tras un par de semanas ausente por lesión, Lionel Messi volvió a las canchas con gol y asistencia para guiar al Inter Miami a un valioso triunfo 3-1 sobre el LA Galaxy.

Celebración de Luis Suárez con Lionel Messi - Inter Miami CF
Celebración de Luis Suárez con Lionel Messi / FOTO: Inter Miami CF

Lionel Messi volvió a brillar con el Inter Miami en su regreso a las canchas tras la lesión que lo había mantenido alejado desde inicios de agosto. El astro argentino fue determinante en la victoria 3-1 sobre Los Angeles Galaxy, aportando un gol y una asistencia que confirmaron su influencia en el equipo dirigido por Javier Mascherano. El duelo, disputado este sábado, significó un respiro para el club de Florida que lucha por mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este de la MLS.

El partido comenzó sin Messi en el campo, ya que el entrenador decidió darle descanso tras su inactividad. En su ausencia, el Inter Miami logró abrir el marcador en el minuto 43 con una definición de Jordi Alba, quien aprovechó una gran asistencia de Sergio Busquets. Sin embargo, la segunda mitad sería el escenario ideal para el ingreso del capitán rosarino, que volvió junto a su compatriota Rodrigo de Paul, reciente fichaje con el conjunto estadounidense.

Messi fue clave en el triunfo del Inter Miami

El LA Galaxy encontró el empate en el minuto 59 con un tanto del delantero ghanés Joseph Paintsil, lo que encendió las alarmas en el DRV PNK Stadium. Pero en los instantes decisivos, Messi apareció con su calidad habitual: al minuto 84 firmó el 2-1 con un disparo raso y preciso desde fuera del área que dejó sin opciones al portero rival. Su regreso no solo devolvió confianza al equipo, sino también la emoción a la afición que lo esperaba con ansias.

Antes del pitazo final, el argentino todavía tuvo tiempo de demostrar su visión de juego con una asistencia de tacón para Luis Suárez, quien cerró el marcador 3-1 y selló una victoria fundamental para el Inter Miami. Con este resultado, el conjunto de Florida se mantiene en la pelea en la Conferencia Este, mientras se prepara para enfrentar a Tigres UANL en los cuartos de final de la Leagues Cup. Por su parte, el Galaxy, ya clasificado en el torneo internacional, deberá mejorar en la liga, donde ocupa el último lugar de la Conferencia Oeste.

