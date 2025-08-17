 Restricciones de Comunicaciones en el Cementos Progreso
Restricciones de Comunicaciones en el regreso al Cementos Progreso

Conoce las medidas cautelares que el "Crema" "tomará en cuanta para todos los partidos de local de ahora en adelante".

Comunicaciones regresa al estadio Cementos Progreso tras cumplir con la sanción a su estadio sede
Comunicaciones regresa al estadio Cementos Progreso tras cumplir con la sanción a su estadio sede / FOTO: Comunicaciones

Este domingo 17 de agosto a las 17:00 horas, Comunicaciones disputará ante Deportivo Marquense un duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, pero a pesar de ser su tercera presentación en casa, será la primera que tendrá en la actual competencia en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Es de recordar que fue justamente ante Marquense, en cuartos de final del Clausura 2025, cuando los Cremas fueron eliminados en casa, lo que provocó una invasión de afición, la cual increpó a varios de sus futbolistas, entre ellos al referente del club y capitán, José Manuel Contreras.  

De aquel momento, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional impuso una sanción al Cementos Progreso por dos fechas a cumplirse en el Apertura 2025, por ello, el Comunicaciones jugó sus dos primeros partidos en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, donde le ganó a Mictlán (2-0) y empató ante Guastatoya (2-2).

Comunicaciones FC celebra su 76 aniversario

Los cremas buscarán celebrar su aniversario por todo lo alto este domingo, cuando enfrenten a Marquense por la quinta jornada del Apertura 2025.

Comunicaciones regresa al Cementos Progreso

Para este domingo, Comunicaciones sostendrá su tercer partido de local en el campeonato y será su debut en el Cementos Progreso, y ante ese regreso, la junta directiva establece las restricciones que prevalecen para ser aplicadas en el estadio cementero.

"En vísperas de nuestro retorno a nuestra casa, el estadio Cementos Progreso, les invitamos a conocer las siguientes medidas cautelares que se tomarán en cuanta para todos los partidos de local de ahora en adelante", señala la institución que cumple 76 años de fundación.

  • No se permite el ingreso a personas en estado de ebriedad
  • No se permite el ingreso de bebidas alcohólica a las instalaciones del estadio
  • No se permite ingerir bebidas alcohólicas en los parqueos del estadio

Asimismo, en relación a la venta de boletos para esta tarde entre Comunicaciones y Deportivo Marquense, se aplican estas restricciones:

  • Niños entran gratis, excepto al palco
  • No se acepta afición visitante

Van por el quinto puesto

Comunicaciones y Deportivo Marquense, ambos con técnicos diferentes a los cuales finalizaron la temporada pasada, llegan al estadio Cementos Progreso con 5 puntos cada club, ocupando el sexto y séptimo lugar, respectivamente.

El quinto es Achuapa con 6 puntos, lo que significa que, cualquier club que gane esta tarde, automáticamente llegará a 8 puntos y desplazará de la quinta casilla al cuadro "Achuapaneco".

 El líder del campeonato es Deportivo Mixco, que juega esta tarde, pero ya con 12punots ha asegurado una semana más esa primera posición. Los mixqueños van por su quinto triunfo consecutivo ante Mictlán.

La violencia nuevamente empaña el futbol mexicano

La violencia volvió a empañar el fútbol mexicano: aficionados se enfrentaron dentro y fuera de Estadio Universitario tras el Tigres-América, dejando heridos y dos personas detenidas por los hechos

