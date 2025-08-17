Xelajú golea a Guastatoya en el estadio Mario Camposeco

Xelajú M. C. de Amarini Villatoro y Deportivo Guastatoya de Ariel Sena cerraron la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El juego se desarrolló en el estadio Mario Camposeco que lució su nuevo alumbrado eléctrico, el cual es de primer nivel. Asimismo, la grada se vistió de rojo y azul ya que cientos de aficionados llegaron a observar este partido nocturno dominical.
El duelo comenzó con inclinarse a favor del local en apenas 5 minutos tras una buena triangulación que finalizó en el gol de cabeza de Jesús López.
Posteriormente, al 9, Darío Silva fue la figura quetzalteca al atajar un remate de Keyshwen Arboine.
Tiros de larga distancia de Pedro Báez y Derrikson Quiros inquietaron el arco de Rubén Escobar, pero el marcador no se movería en el resto del primer tiempo.
Una primera parte que cerró de mejor forma el Deportivo Guastatoya, pero sin ocasionar peligro de gol en el arco rival. Hubo ataques por ambas escuadras, pero remates a puerta eran escasos tras el gol de López.
#Apertura2025 | Gran ambiente en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
Xelajú 1-0 Guastatoya: Jesús López (5).
Goleada altense
El arranque del segundo tiempo fue sorpresivo para todos en el estadio quetzalteco. El balón se movía y en apenas 15 segundos, Claudio de Oliveira ya celebrada el 2-0, tras una descolgada por la banda de la derecha de Yilton Díaz, quien centró y al segundo palo apareció en soledad el juvenil para marcar sin problemas el segundo gol del partido.
Este gol terminó de matar al equipo de Ariel Sena, que a pesar de las circunstancias seguía intentando salvar el partido, pero el duelo se le puso cuesta arriba.
Guastatoya se salvó de ser goleado al 63 cuando un remate de Raúl Calderón pasó muy cerca de la portería de Escobar.
Cinco minutos después, Amarini Villatoro le dio un giro al partido al hacer tres cambios. Retiró del campo a Yilton Díaz, Pedro Báez y Claudio de Oliveira; y le dio ingreso a Elmer Cardoza, Steven Cárdenas y Romario Da Silva, respectivamente. De esta forma, se igualaban a los tres cambios que ya había hecho Sena por el lado guastatoyano.
Cinco minutos tenía dentro del terreno de juego, y Steven Cárdenas recibió un esférico que lo dejó solo frente al portero guastatoyano y de forma certera definió el gol para el 3-0 al 73.
En la recta final, Xelajú anotó dos goles más: Derrikson Quiros al 86 para el 4-0 y Romario Da Silva al 88 para el 5-0 final.
Xelajú es sexto con 7 puntos y Deportivo Guastatoya besa el frío sótano con un punto de 15 en juego.