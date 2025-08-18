 Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol chapín
Deportes

Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol nacional

Tras un mal inicio de los 'Príncipes Azules' en el Apertura 2025, la directiva tomó cartas en el asunto y anunció los fichajes de Anthony López y Matías Rotondi, que reforzarán el ataque cobanero.

Compartir:
Cobán Imperial se refuerza con Anthony López y Matías Rotondi - Christoper Chang/Alex Meoño
Cobán Imperial se refuerza con Anthony López y Matías Rotondi / FOTO: Christoper Chang/Alex Meoño

Cobán Imperial no ha tenido un buen inicio de torneo tras cinco jornadas completadas, y eso se refleja en la tabla de posiciones, pues los 'Príncipes Azules' ocupan la décima posición, saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.

Justamente la semana pasada, la Junta Directiva del club tomó cartas en el asunto dando de baja a tres jugadores mexicanos, solo uno de ellos llegó a sumar minutos, y este domingo en el cierre de la jornada, anunciaron dos refuerzos, siendo estos: Anthony López y Matías Rotondi.

Cobán se refuerza con jugadores que conocen el futbol guatemalteco

Cobán no quiso arriesgar y se reforzó con jugadores que conocen el futbol guatemalteco, en el caso de Anthony López ya jugó con Cobán Imperial durante los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, también tuvo participación en la Copa Centroamericana 2024, donde Cobán quedó eliminado en fase de grupos. En su primera etapa anotó 7 goles con los 'Príncipes Azules' en 35 partidos.

Otro viejo conocido que vuelve a Guatemala es el argentino Matías Rotondi, Cobán Imperial será su tercer club, tras su paso por Malacateco y Municipal, en ambos clubes logró salir campeón en una ocasión y su misión es devolver los goles que le hacen falta a Cobán. En su primera etapa en Guatemala, Matías Rotondi disputó un total de 27 partidos con los 'Toros' y 134 con los 'Rojos', con el club fronterizo anotó 18 goles y con Municipal 58, con los dos equipos logró ser campeón de goleo.

En Portada

Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviariat
Nacionales

Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviaria

03:11 PM, Ago 17
Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemalat
Nacionales

Cuatro sismos se registraron este domingo en Guatemala

06:51 PM, Ago 17
Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol nacionalt
Deportes

Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol nacional

07:19 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos