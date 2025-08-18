Cobán se refuerza con dos viejos conocidos del futbol chapín

Cobán Imperial no ha tenido un buen inicio de torneo tras cinco jornadas completadas, y eso se refleja en la tabla de posiciones, pues los 'Príncipes Azules' ocupan la décima posición, saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.
Justamente la semana pasada, la Junta Directiva del club tomó cartas en el asunto dando de baja a tres jugadores mexicanos, solo uno de ellos llegó a sumar minutos, y este domingo en el cierre de la jornada, anunciaron dos refuerzos, siendo estos: Anthony López y Matías Rotondi.
Cobán se refuerza con jugadores que conocen el futbol guatemalteco
Cobán no quiso arriesgar y se reforzó con jugadores que conocen el futbol guatemalteco, en el caso de Anthony López ya jugó con Cobán Imperial durante los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, también tuvo participación en la Copa Centroamericana 2024, donde Cobán quedó eliminado en fase de grupos. En su primera etapa anotó 7 goles con los 'Príncipes Azules' en 35 partidos.
Otro viejo conocido que vuelve a Guatemala es el argentino Matías Rotondi, Cobán Imperial será su tercer club, tras su paso por Malacateco y Municipal, en ambos clubes logró salir campeón en una ocasión y su misión es devolver los goles que le hacen falta a Cobán. En su primera etapa en Guatemala, Matías Rotondi disputó un total de 27 partidos con los 'Toros' y 134 con los 'Rojos', con el club fronterizo anotó 18 goles y con Municipal 58, con los dos equipos logró ser campeón de goleo.