 Carlo Ancelotti dará descanso a Vinícius Jr. contra Bolivia
Deportes

Carlo Ancelotti dará descanso a Vinícius Jr. contra Bolivia

"Vini" no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas.

Compartir:
Vinícius con su gol clasificó a Brasil al Mundial 2026
Vinícius con su gol clasificó a Brasil al Mundial 2026 / FOTO: EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinícius Jr. y no lo convocará para el partido de la "Canarinha" contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este lunes el portal 'Ge'.

Vini Jr. no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas, enviada este fin de semana a la FIFA y a los clubes de fútbol, por lo que no podrá ser convocado, según el medio deportivo.

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

Bolivianos buscan comprar boletos para el Bolivia-Brasil del 9 de septiembre

La Federación Boliviana de Futbol dispuso de 6 mil boletos que serán vendidos este sábado en las taquillas del “Titán” de El Alto.

Neymar sí está en la prelista

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.

Ancelotti anunciará la lista de convocados el próximo 25 de agosto en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo puesto en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que ocupa el puesto de la repesca.

De la mano de Vinícius, Brasil clasifica al Mundial 2026

Brasil, ya con el alivio de la clasificación, visitará en la próxima fecha a la ya eliminada Chile en Santiago.

*Información EFE.

En Portada

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce t
Nacionales

Número de guatemaltecos en Alligator Alcatraz se reduce

04:18 PM, Ago 18
México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026t
Deportes

México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026

02:08 PM, Ago 18
Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIPt
Farándula

Héctor Sandarti revela su lado más vulnerable en Top Chef VIP

02:14 PM, Ago 18
Trump: En una o dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra en Ucraniat
Internacionales

Trump: "En una o dos semanas" se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

03:28 PM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Seguridadredes socialesDonald TrumpNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos