 Seleccionado nacional Nicolás Samayoa anuncia que será padre
Deportes

Las buenas noticias le llegan al seleccionado nacional Nicolás Samayoa

Durante su celebración de 30 años, el seleccionado guatemalteco y actual jugador de Municipal recibió la mejor noticia de su vida.

Nicolás Samayoa anuncia que será padre de familia
Nicolás Samayoa anuncia que será padre de familia / FOTO: Instagram de Nicolás Samayoa

El seleccionado nacional, Nicolás Samayoa, vive uno de los momentos más importantes de su carrera futbolística, ya que está a las puertas de encarar la fase final de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo 2026, y que podría darle a él y a un grupo de destacados jugadores una histórica y primera clasificación a un Mundial absoluto de la FIFA.

Pero no solo ese momento marca la vida de Nicolás Samayoa, que el pasado 2 de agosto cumplió 30 años. Mediante sus redes sociales, "Nico" publicó ayer domingo una serie de fotografías celebrando sus 30 primaveras.

Pero el mensaje fue aprovechado para anunciar que pronto será padre de familia. "El mejor regalo que la vida me pudo dar ❤️. Muy pronto ???", fue el anuncio que hizo Nicolás Samayoa en su cuenta de Instagram.

En el combo fotográfico publicado por el seleccionado nacional y actual jugador de Municipal, la foto principal es una en la que aparece él junto a su pareja Daniela, quien presumen una ecografía prenatal (ultrasonido).

Tanto Daniela como Nicolás se muestran muy felices al comunicar la noticia de que pronto serán padres de familia.

Lluvia de felicitaciones

Tras su publicación, en menos de 24 horas, el anuncio de que será padre ha sido bien recibido por las amistades de la pareja, y muchos colegas de Nicolás Samayoa le han felicitado.

"Felicidades, ‘Nico’. ¡Muchas bendiciones para tu familia en esta nueva etapa!", le felicitó su nuevo club, el Municipal.

"Bienvenido al club rex felicidades", escribió Rudy Barrientos. Por su parte, Rodrigo Saravia expresó: "Felicidades amigos! Los quiero mucho ❤️. Tío feliz". "Grande nene muchas felicidades para los dos", deseo José Carlos Pinto.

A los mensajes de felicitación se unieron jugadores como Oscar Castellanos, Aaron Herrera, Carlos Mejía, Nathaniel Méndez-Laing, entre otros tantos.

Este momento que vive Nicolás Samayoa se suma a otras alegrías personales que han tenido algunos seleccionados nacionales como el caso de Nathaniel Méndez-Laing que hace poco se casó, o Nicholas Hagen quien se comprometió con su pareja.

Luis Fernando Tena convoca a 18 jugadores para esta semana

Los seleccionados deberán presentarse este lunes 18 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación.

