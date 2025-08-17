Luis Fernando Tena convoca a 18 jugadores para esta semana

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, dio a conocer a través de sus redes sociales, la nómina de convocados para un trabajo más en el ciclo del técnico Luis Fernando Tena, quienes quedarán concertados desde este lunes 18 de agosto al sábado 23 de agosto.
En total son 18 los jugadores que deberán ponerse a disposición de Tena desde este lunes. De los seleccionados llamados, pertenecen a los clubes de Municipal, Antigua y Comunicaciones. Kevin Ramírez es el único llamado por Deportivo Marquense.
Es de recordar que Guatemala se alista para el primer duelo de la fase final de la eliminatoria mundialista ala Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual arrancará en septiembre y dará las dos primeras fechas FIFA.
Guatemala recibe a El Salvador en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina el jueves 4 de septiembre, y cuatro días después, es decir, el lunes 8 de septiembre, la Selección Nacional tendrá su primera salida de tres de forma consecutiva cuando juegue en Panamá.
En octubre, Guatemala visitará a El Salvador y Surinam.
Los llamados
De acuerdo al listado revelado la noche de este domingo, Luis Fernando Tena llamó a ocho jugadores de Municipal, cinco de Comunicaciones, cuatro del Antigua campeón y uno de Deportivo Malacateco.
Carlos Aguilar, Jonathan Franco, José Morales, Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, Pedro Altán, Rodrigo Saravia y Rudy Muñoz son los llamados por Municipal.
Darwin Lom, Erick Lemus, Fredy Pérez. José Pinto y Stheven Robles fueron los llamados por Comunicaciones. En el caso de Robles, éste tuvo un golpe esta tarde/noche en el partido ante Marquense. El lunes será evaluado para tenerlo al 100% y no exponerlo durante esta semana de trabajo, la cual no sería muy exigente.
Por Antigua, Luis Fernando Tena convocó, por el momento, a José Ardón, José Rosales, Óscar Santis y Oscar Castellanos.
Por último, Kevin Ramírez, del Deportivo Malacateco es el otro de los llamados por Tena.