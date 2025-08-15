 Guatemala-El Salvador: Eliminatorias donde han coincidido
Guatemala-El Salvador: Eliminatorias mundialistas donde han coincidido

Faltan 20 días para que la "Bicolor" se mida a la "Selecta" y acá repasamos los enfrentamientos eliminatorios desde 1974.

Guatemala y El Salvador en duelo eliminatorio mundialista 2000
Guatemala y El Salvador en duelo eliminatorio mundialista 2000 / FOTO: Captura de video

La Selección Nacional de Guatemala comenzó su sueño mundialista en la lejana eliminatoria hacia la Copa del Mundo Suecia 1958. De ahí en adelante se ha escrito una página amarga para la "Bicolor" que se resumen en 16 fracasos donde los sueños mundialistas han quedado por los suelos.

Para la eliminatoria hacia el Mundial 2026, Guatemala sueña con esa primera clasificación a un Mundial absoluto de la FIFA. El camino en la recta final arrancará el jueves 4 de septiembre de 2025 en casa ante El Salvador, rival con el cual se midió por primera vez en una eliminatoria rumbo al Mundial Alemania 1974.

En total, han sido cinco eliminatorias en las cuales los caminos de guatemaltecos y salvadoreños los ha puesto cara a cara; en esta eliminatoria será la sexta vez que se enfrente la "Bicolor" y la "Selecta".

Primeros enfrentamientos eliminatorios

Fue la eliminatoria al Mundial Alemania 1974 cuando guatemaltecos y salvadoreños se cruzaron por primera vez. En aquella oportunidad, la eliminatoria comenzó por zonas: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En la zona central, Guatemala se enfrentó a El Salvador y en doble partido jugado en diciembre de 1972 le venció 1-0 en casa y 0-1 de visitante para acceder a la fase final, donde los chapines lamentablemente fallaron y se quedaron sin clasificación mundialista.

La segunda ocasión que cruzaron caminos fue en el camino a Argentina 1978. Nuevamente, en la zona central, Guatemala y El Salvador se midieron en dos oportunidades con un triunfo para cada combinado actuando de local: 3-1 en Guatemala y 2-0 en El Salvador. Ambas selecciones clasificaron a fase final donde las dos no accedieron al Mundial y en donde su resultado fue un empate 2-2.

En el camino a España 1982, Guatemala y El Salvador por tercera vez medían fuerzas en la eliminatoria de la zona centroamericana. En los duelos de 1980, Guatemala empató en casa 0-0 y perdió en El Salvador 1-0, siendo la primera vez donde hubo superioridad de los salvadoreños sobre guatemaltecos.

Las otras eliminatorias

Para la eliminatoria que clasificaría al Mundial Italia 1990, Guatemala y El Salvador llegaron a la ronda final, y el duelo entre ambas selecciones sería en la última fecha (19 y 26 de noviembre de 1989), pero para ese momento Costa Rica y Estados Unidos ya habían ganado los boletos mundialistas por lo que ambas escuadras decidieron ya no jugar esos dos últimos duelos.    

La última vez que se midieron en eliminatoria, fue en el camino a Corea-Japón 2002. Dicha eliminatoria constó de tres etapas, la primera fue por zonas, y en el área de Centroamérica, Guatemala y El Salvador coincidieron en el grupo 5. Ahí, los resultados en los dos duelos fueron 0-1 a favor de El Salvador en Guatemala y 1-1 en tierra salvadoreña. Ambas jugaron la segunda ronda en grupos diferentes, pero no clasificaron a la hexagonal final.

Han pasado 25 años del último enfrentamiento eliminatorio entre Guatemala y El Salvador, y en este camino al Mundial 2026, ambas selecciones coinciden en el grupo A de la fase final de la eliminatoria, que dará al ganador de grupo (participan cuatro selecciones) el boleto mundialista, y el segundo lugar tendría la posibilidad de ser uno de los dos mejores y avanzar a un repechaje para buscar el boleto por esa vía. Los duelos entre guatemaltecos y salvadoreños serán el jueves 4 de septiembre en Guatemala y el 14 de octubre en El Salvador.  

