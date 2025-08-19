 Barras bravas del Santos encaran a Neymar
Deportes

Barras bravas del Santos encaran a Neymar

Neymar debió dar explicaciones a los aficionados del Santos, quienes invadieron el centro de entrenamiento del club.

Compartir:
Neymar fue encarado por aficionados del Santos
Neymar fue encarado por aficionados del Santos / FOTO: Captura de video y Santos

Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.

"Estamos intentando mejorar las cosas", dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales.

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.

Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía "elenco de finados".

Neymar: "Fue una mier.. y una vergüenza"

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mier... y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño. Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

Neymar asegura estar “avergonzado” tras recibir la peor goleada de su carrera

“La afición tiene derecho a insultarnos”, dijo Neymar tras el 0-6 ante el Vasco da Gama. ‘Ney’ reveló además el mensaje de apoyo de su hijo: “Papá, eres mi orgullo, siempre voy a estar contigo”.

*Información EFE.

En Portada

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixcot
Nacionales

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixco

01:49 PM, Ago 19
Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLigat
Deportes

Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLiga

03:00 PM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurantet
Farándula

VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurante

11:59 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos