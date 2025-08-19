Barras bravas del Santos encaran a Neymar

Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.
"Estamos intentando mejorar las cosas", dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales.
La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.
Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.
Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía "elenco de finados".
Neymar no protesto que teve hoje no CT Rei Pelé.— njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 19, 2025
"Estamos tentando mudar as coisas"
pic.twitter.com/qBqGFNucb7
Neymar: "Fue una mier.. y una vergüenza"
El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mier... y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño. Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.
"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.
La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.
*Información EFE.