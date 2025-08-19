 Real Madrid recuerda a fallecidos por incendios forestales
Real Madrid recuerda a fallecidos por incendios forestales

Un respetuoso minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en unos incendios en España que actualmente cuenta con 21 activos, 33.750 personas desalojadas y 33 detenidos.

Minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu
Minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéu / FOTO: EFE

El Real Madrid y el Osasuna guardaron un minuto de silencio este martes 19 de agosto antes de comenzar su primer encuentro de Liga en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en memoria de las personas fallecidas en los incendios en España, además de rendir homenaje a Javier Lamban, expresidente del Gobierno de Aragón.

Un respetuoso minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en unos incendios en España que actualmente cuenta con 21 activos, 33 mil 750 personas desalojadas y 33 detenidos.

Recuerdo también para Javier Lamban, reconocido aficionado al Real Madrid, quien falleció el pasado viernes 15 de agosto a los 67 años, tras cuatro años de lucha contra el cáncer.

También se honró la memoria de los socios y madridistas fallecidos durante la pasada temporada.

Incendios sin precedentes en España 

Los incendios "sin precedentes" detectados en áreas de la península ibérica han elevado en tan solo unos días las emisiones totales de incendios forestales en España para 2025 al total anual más alto en los 23 años registrados en el conjunto de datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnico (CAMS, en por sus siglas en inglés).

Ese servicio ha realizado un seguimiento del incremento excepcional de las emisiones de incendios forestales que han afectado a España y Portugal durante la primera quincena de agosto.

En un comunicado divulgado hoy, el CAMS ha revelado que a principios de este mes, las emisiones de carbono acumuladas a causa de estos fuegos en España se situaron por debajo de la media estacional, pese a haber varios incendios activos.

No obstante, ha subrayado que, en apenas unos días, la actividad de incendios "sin precedentes" localizada en varias regiones elevó las emisiones totales de incendios forestales del país para este año hasta llegar al total anual más elevado en 23 años -los que registran los datos del citado servicio-.

*Información EFE.

