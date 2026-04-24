 Indignación por video de hombre agrediendo a perro en Sololá
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Indignación por video de hombre agrediendo a un perro en Sololá

Revelan el estado de salud de "Mapy", el perro que sufrió maltrato en San Lucas Tolimán.

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Mapy, el perro que fue brutalmente agredido., Redes sociales.
Mapy, el perro que fue brutalmente agredido. / FOTO: Redes sociales.

Un video captado por cámaras de seguridad ha desatado indignación en redes sociales al evidenciar un caso de maltrato animal ocurrido en San Lucas Tolimán, Sololá.

Las imágenes muestran a un hombre que se encontraba instalando una venta de piezas típicas en la vía pública cuando un perro de raza pequeña pasa frente a él. El animal se detiene brevemente, sin interferir en la actividad, y continúa su camino. Segundos después, y sin provocación aparente, el sujeto toma un tubo colgador, se acerca al can y lo golpea en dos ocasiones.

La grabación evidencia la violencia del ataque. Tras el impacto en la cabeza, el animal cae al suelo, se arrastra de forma descoordinada y presenta signos de convulsión, mientras el agresor continúa con su actividad como si nada hubiera ocurrido. En el lugar también se observa la presencia de otras personas, quienes no intervienen para auxiliar al perrito.

Revelan el estado de salud de "Mapy", el perro agredido 

Medios locales identificaron al perro como "Mapy", el cual fue trasladado a un centro veterinario para recibir atención médica. Posteriormente, se confirmó que se encuentra fuera de peligro, pese a la gravedad de la agresión.

De manera preliminar, se indicó que el presunto responsable habría asumido los gastos médicos tras la intervención de la Municipalidad de San Lucas Tolimán. Sin embargo, el caso ha generado reclamos ciudadanos para que el hecho no quede únicamente en una reparación económica y se deduzcan responsabilidades legales.

Usuarios y organizaciones han solicitado la intervención de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), entidad encargada de atender denuncias de maltrato y dar seguimiento conforme a la normativa vigente.

Aplicación permite denunciar maltrato animal

Como parte de los mecanismos para combatir estos casos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) puso a disposición la aplicación móvil UBApp, que facilita la denuncia de abuso, negligencia o abandono de animales.

La herramienta está disponible para Android y iPhone, y permite a los usuarios reportar hechos en tiempo real mediante el uso de GPS y evidencia fotográfica. Para completar el proceso, se deben ingresar datos personales que serán manejados de forma confidencial.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos ante la UBA, la Policía Nacional Civil o autoridades municipales, y recordaron que la protección animal es una responsabilidad de toda la sociedad.

Lanzan app para denunciar maltrato animal en Guatemala

Guatemaltecos ya pueden denunciar el maltrato animal desde su celular.

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