Capturan a "Las Tres Mosqueteras", señaladas del robo de mercadería

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 24 de abril, a tres mujeres señaladas de cometer robos de mercadería. El operativo se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la comisaría 32 de la Policía Nacional Civil (PNC) mantenían acciones de seguridad en el sector y les marcaron el alto a los tripulantes del referido vehículo. Al inspeccionar su interior, constataron que llevaban una serie de artículos de los cuales no presentaron ninguna documentación legal.
Se trataba de repuestos nuevos para motocicletas que presuntamente fueron robados ayer cuando eran trasladados en otro camión, en la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa. Los productos están valorados en aproximadamente 250 mil quetzales.
Las detenidas, de entre 28 y 36 años de edad, se encuentran bajo investigación de las autoridades, ya que se presume que son integrantes de una estructura delictiva denominada "Las Tres Mosqueteras", que se dedica a interceptar vehículos con mercadería.